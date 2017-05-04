Синоптики объявили на понедельник 8 мая оранжевый уровень опасности

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на понедельник 8 мая из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики предупредили о том, что уже вечером в воскресенье 7 мая погода в республике начнет портиться из-за поступления на территорию страны холодных воздушных масс.

"В понедельник 8 мая ожидается ухудшение погодных условий: похолодает, на большей части территории пройдут дожди, по северу страны – с мокрым снегом, ночью и утром в отдельных районах ожидаются сильные осадки", – сказали в Гидромете.

По информации синоптиков, в связи с этим на всей территории Беларуси объявлен предпоследний – оранжевый уровень опасности.

Специалисты уточнили, что плохая и холодная погода сохранится в стране как минимум до четверга 11 мая.

Оранжевый уровень опасности объявляется, когда погодные условия могут представлять реальную опасность, негативно влиять на социально-экономическую деятельность и приводить к значительному материальному ущербу, а также возможным человеческим жертвам.