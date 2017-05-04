Аналитики Bloomberg связывают рост исландской кроны с сериалом «Игра престолом»





Укрепление валюты в Исландии отчасти объясняется наплывом в страну туристов, вызванным интересом к сериалу «Игра престолов».

Как сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg, исландская крона с конца марта выросла на 4% по отношению к евро и на 6,4% по отношению к доллару. Аналитики издания объясняют это резким ростом туристического сектора Исландии в связи с интересом людей к стране из-за съемок там популярного телесериала «Игра престолов».

Член наблюдательного совета Банка Исландии Олафур Маргейрссон сравнил свою страну с Португалией. «Многие говорят о туристическом буме в Португалию, где на 10 млн жителей приходятся 40 млн туристов, то есть в четыре раза больше. А в Исландии в семь раз больше туристов, чем местных жителей», — указал он.

По данным властей Исландии, только в 2016 году страну посетили 2,4 млн человек при населении страны в 334 тыс.

Как сообщает издание, приезд туристов вынудил власти серьезно заняться развитием инфраструктуры в малонаселенных районах страны, где власти не могут пока справиться с наплывом туристов. Например, речь идет о создании комфортных условий пребывания и оказании медицинской помощи туристам, которые решили отправиться в путешествие на лодке по озеру Миватн. Последнее по сюжету фильма находится в землях, расположенных за стеной на севере вымышленного государства.

Маргейрссон подчеркнул, что наплыв туристов после выхода сериала позволил Исландии отчасти справиться с последствиями финансового кризиса 2008 года, когда крушение местных банков привело к падению фондового рынка на 80% всего за один день.