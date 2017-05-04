Недовольным кричевским милиционерам грозят суд и увольнение

Дело кричевских милиционеров, пожаловавшихся на свое районное начальство независимым СМИ, набирает все новые обороты. Причем виноватыми в этом объявляют не тех, на кого жаловались, а тех, кто жаловался.

В интервью телеканалу "Белсат" подполковник милиции Игорь Вусик, получивший в 2016 году медаль «За безупречную службу», заявил, что его руководитель, подполковник Станислав Чуприн не давал сотрудникам премий, а выдаваемые премии нужно было отдавать руководству. Делил их Чуприн, по словам Вусика, с заместителем руководителя по идеологической работе Василием Тихоненко. Его слова подтвердил и участковый Кричевского РОВД Андрей Шашков.

Милиционеры отмечают, что дежурные не могли уходить со службы, не обнаружив выполнив план по статьям «За хулиганство» и «За распитие алкогольных напитков в общественных местах». Кроме того, на усиленный режим несения службы за прошлый год работников отдела охраны порядка переводили 8 раз, хотя «обстановка в райотделе была нормальная — люди могли работать в штатном режиме», заявлял бывший милиционер Юрий Дюбанов.

Также милиционеры заявляли о вербальных издевательствах и оскорблениях. Игорь Вусик отметил, что Могилевское управление собственной безопасности нарушений по его жалобе не нашло, а его самого поставили после этого на профилактический учет. Тогда 11 кричевских милиционеров написали обращение к министру внутренних дел Игорю Шуневичу.

В ответ УВД Могилевского облисполкома выступило с заявлением , в котором назвало негосударственны СМИ «деструктивными ресурсами», а распространяемую ими «заведомо искаженной» и «субъективной», поскольку она якобы «в большинстве своем не соответствует действительности».

Как рассказал замначальника УВД Владимир Рыжанков, в апреле Игорь Вусик в свой выходной незаконно отпустил со службы майора Юрия Дюбанова, который должен был проводить прием граждан и юрлиц при осуществлении административных процедур. При этом он обязан был его лично заменить, но этого не сделал, за что получил «строгий выговор». Когда же руководство РОВД стало искать незаконно ушедшего со службы Юрия Дюбанова, он уже пьяным обратился к врачу. В результате его уволили за грубое нарушение служебной дисциплины.

«С принятыми мерами Игорь Вусик был не согласен. В стремлении избежать ответственности и придать значимость своей персоне он стал инициатором нескольких коллективных жалоб на имя министра внутренних дел Республики Беларусь», - заявили в УВД.

Там отметили, что по результатам служебной проверки начальнику Кричевского РОВД подполковнику Станиславу Чуприну за нарушение Правил профессиональной этики сотрудников ОВД объявлено дисциплинарное взыскание. Однако сведения о других нарушениях в действиях руководства Кричевского РОВД подтверждения не нашли. Обратившимся же к СМИ милиционерам в УВД пригрозили уголовной ответственностью за клевету.

Позицию Могилевского УВД фактически поддержал и министр внутренних дел Игорь Шуневич. По его словам, служебная проверка по факты жалобы кричевских милиционеров установила нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов как главой райотдела, так и жалобщиком. Оба привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также назначена служебная проверка по факту распространения информации в СМИ с нарушениями требований внутренних нормативно-правовых актов МВД. В связи с наличием у жалобщика действующего дисциплинарного взыскания его могут уволить из милиции за дискредитацию. А материалы первой проверки выделены в отдельное производство и направлены в Следственный комитет для правовой оценки, передает БелТА .

Министр подчеркнул, что общий морально-психологический климат в Кричевском РОВД достаточно спокойный, уравновешенный и рабочий, а ситуация локализована.

Напомним, что в феврале бывший временно исполнявший обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД был приговорен к семи годам колонии общего режима. Андрей Волковыцкий, выпив бутылку водки , на скорости около 100 километров в час, сбил на смерть женщину в прошлом году.

12 апреля Минский областной суд приговорил бывшего начальника отделения ГАИ Вилейского РОВД Виталия Навойчика к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 425 (бездействие должностного лица), ч. 1 ст. 427 (служебный подлог), чч. 1, 2 ст. 430 (получение взятки) УК.