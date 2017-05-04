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Пистолет-пулемет Шпагина обнаружили во время сельхозработ в Пружанском районе

05.05.2017 14:37 — Разное | БелТА  
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5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе во время проведения сельскохозяйственных работ обнаружен пистолет-пулемет времен Великой Отечественной войны, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.Работники ОАО "АгроКолядичи" трудились на поле вблизи деревни Ващиничи. Во время обработки почвы аграрии обнаружили пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) образца 1941 года, состоящий из четырех составных частей. Сотрудники предприятия передали находку в органы внутренних дел.В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о назначении баллистической экспертизы.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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Работники ОАО "АгроКолядичи" трудились на поле вблизи деревни Ващиничи. Во время обработки почвы аграрии обнаружили пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) образца 1941 года,...

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