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Правоохранители изъяли из нелегального оборота более 11 тыс. таблеток "Тарен"

05.05.2017 14:52 — Разное | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители изъяли из нелегального оборота более 11 тыс. таблеток "Тарен". Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.МВД с 17 по 21 апреля провело первый этап специальной программы "Допинг". Ее основная цель - предупреждение, выявление и раскрытие преступлений, которые связаны с поступлением в незаконный оборот лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества."На некоторых предприятиях страны были выявлены факты незаконного хранения лекарственного средства "Тарен". Из нелегального оборота изъято 11 157 таких таблеток общей массой более 2 кг. Также с работниками аптек милиционеры провели 573 мероприятия по выявлению бланков рецептов, вызывающих сомнение в подлинности, по которым были выданы наркосодержащие препараты. Вместе с представителями медучреждений правоохранители реализовали 481 мероприятие по списанию и уничтожению наркотических средств и психотропных веществ", - уточнили в МВД.Для противодействия утечке в нелегальную торговлю наркосодержащих препаратов, посуды и приспособлений, которые могут быть использованы в подпольных лабораториях при изготовлении синтетических наркотиков, правоохранители проверяли деятельность частных и государственных предприятий. Также внимание было сосредоточено на законности работы организаций, имеющих дело с хранением, ввозом, вывозом, транзитом и реализацией прекурсоров, неподконтрольных химических веществ и лабораторного химического оборудования. "Во время первого этапа программы "Допинг" выявлено 35 преступлений, связанных с поступлением в незаконный оборот лекарств, содержащих в своем составе подконтрольные вещества. К уголовной ответственности привлечены 28 человек. В местные органы власти и здравоохранения направлены 84 представления в отношении должностных и материально-ответственных лиц, допустивших нарушения установленных правил производства, хранения, отпуска и реализации наркотических средств и психотропных веществ", - проинформировали в МВД.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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