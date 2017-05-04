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Борьба с неравенством играет важную роль в предотвращении экстремизма - ООН

05.05.2017 15:07 — Разное | БелТА  
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Борьба с неравенством играет важную роль в предотвращении экстремизма, сказал 5 мая на панельной сессии IV Всемирного форума по межкультурному диалогу руководитель департамента общественной информации ООН Махир Насир. Об этом сообщает Trend.По словам руководителя департамента, экстремисты сегодня прибегают к различным способам, чтобы нанести ущерб обществу. Интернет также используется в качестве одной из площадок для распространения экстремистских идей. Различными сообщениями экстремисты привлекают социально уязвимые слои населения.Поэтому, отметил глава департамента, очень важно уделять внимание образованию, так как оно может сыграть роль моста между людьми."В мире проживает около 1,8 миллиарда молодых людей. Мы должны быть ближе к ним и стараться для их благополучия", - сказал Махир Насир.IV Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития" стартовал в Баку 4 мая и продолжится до 6 мая.-0-
 
 
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"В мире проживает около 1,8 миллиарда молодых людей. Мы должны быть ближе к ним и стараться для их благополучия", - сказал Махир Насир.

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