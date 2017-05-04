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Борьба с неравенством играет важную роль в предотвращении экстремизма - ООН
Борьба с неравенством играет важную роль в предотвращении экстремизма, сказал 5 мая на панельной сессии IV Всемирного форума по межкультурному диалогу руководитель департамента общественной информации ООН Махир Насир. Об этом сообщает
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"В мире проживает около 1,8 миллиарда молодых людей. Мы должны быть ближе к ним и стараться для их благополучия", - сказал Махир Насир.
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