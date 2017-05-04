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Азербайджан, Россия и Турция ведут переговоры о создании совместной межпарламентской группы

05.05.2017 15:01 — Разное | БелТА  
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Азербайджан, Россия и Турция ведут переговоры о создании совместной межпарламентской группы
Азербайджан, Россия и Турция на межпарламентском уровне ведут активные переговоры о создании совместной межпарламентской группы дружбы, сообщил Trend руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан депутат Государственной Думы Дмитрий Савельев.Депутат Госдумы напомнил, что помимо группы дружбы Россия-Азербайджан создана группа дружбы Россия-Турция, и обе группы интенсивно и очень плодотворно работают."Я думаю, что и трехсторонняя группа будет - это требование времени. Наши страны настроены на сотрудничество", - сказал Дмитрий Савельев.Говоря о планах по сотрудничеству в рамках группы дружбы Россия-Азербайджан на ближайшее будущее, Дмитрий Савельев сообщил, что планируются взаимные поездки групп парламентариев, проведение совместных заседаний с обсуждением актуальных вопросов двухсторонних отношений. В то же время отдельным и одним из самых важных пунктов, по его словам, является просветительская деятельность. В частности, запланированы широкомасштабные акции в российских и азербайджанских СМИ с целью донесения до граждан информации об истории и культуре двух государств и о развитии двусторонних отношений.-0-
 
 
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"Я думаю, что и трехсторонняя группа будет - это требование времени. Наши страны настроены на сотрудничество", - сказал Дмитрий Савельев.

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