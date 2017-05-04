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Азербайджан, Россия и Турция ведут переговоры о создании совместной межпарламентской группы
Азербайджан, Россия и Турция на межпарламентском уровне ведут активные переговоры о создании совместной межпарламентской группы дружбы, сообщил
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"Я думаю, что и трехсторонняя группа будет - это требование времени. Наши страны настроены на сотрудничество", - сказал Дмитрий Савельев.
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