



"Остров чистоты" направит средства от облигаций на запуск нового завода по производству порошков и жидких моющих средств.

Группа компаний "Ромакс" (включает сеть дискаунтеров бытовой химии и косметики "Остров чистоты") в июле-августе планирует запустить новое производство порошков, жидких моющих средств и средств гигиены. Приблизительный объем инвестиций в производство составит 1 млн долларов.

На реализацию проекта будут направлены в том числе средства, привлекаемые за счет размещения облигаций. Сестринские компании "Острова чистоты" – ООО "Фабрика Ромакс" и ООО "Производственная компания "Ромакс" – эмитировали четыре выпуска облигаций. На данный момент размещается один выпуск "Производственной компании "Ромакс" суммарным объемом 1,7 млн долларов под 8% годовых.

Согласно бизнес-плану, чистая прибыль ООО "Фабрика Ромакс" в 2017 году должна составить 3,1 млн рублей, что на 41,2% больше, чем в 2016 году. Чистая прибыль ООО "Производственная компания "Ромакс" должна вырасти на 17,6%, до 2,6 млн рублей.

"Потребность в качественной, экологичной и недорогой бытовой химии в Беларуси растет. На данный момент мы видим возможность заместить некоторые виды импортной продукции, которые присутствуют на белорусском рынке, качественными аналогами, наиболее удовлетворяющими спрос. Именно для этого мы создаем новое производство, аналогов которого в Беларуси еще нет. Финансироваться оно будет за счет средств от размещения облигаций, собственных ресурсов компании, а также инвестиций нашего зарубежного партнера", – отмечают в "Острове чистоты".

Новый завод будет располагаться на существующей производственной базе "Ромакс" в Ивьевском районе Гродненской области. Планируемый объем производства составит 2 тыс. тонн продукции в месяц. На заводе будет создано 70 рабочих мест, которые преимущественно будут заняты местными жителями.

Информация по делу

Группа компаний Ромакс работает на рынке Республики Беларусь с 1998 года. Сегодня в группу компаний входят ООО "Фабрика Ромакс" (производитель парфюмерно-косметической продукции, туалетной бумаги, полотенец, мусорных пакетов), ООО "Торговая компания "Ромакс" (импортер парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии, товаров хозяйственно-бытового назначения), ООО "ЗападХимТорг" (сеть дискаунтеров бытовой химии и косметики "Остров чистоты"), ООО "Производственная компания "Ромакс" (транспортно-экспедиционная компания).