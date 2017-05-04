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В Витебской области браконьеры-сетевики наловили нерестящейся рыбы на Br12,4 тыс.
Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области браконьеры-сетевики наловили нерестящейся рыбы на Br12,4 тыс, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Ольга Громович.Двоих жителей Городокского района задержали на озере Долгом 2 мая. Госинспекторы заметили, как рыбаки в лодке выбирают сети. Переложив добычу и снасти в рюкзак, нарушители собрались уходить, но были задержаны. Незаконный улов - 20 особей карася серебряного и 13 более редкого золотого – оценен в Br6,7 тыс.Второй эпизод браконьерства произошел в Шарковщинском районе на водохранилище Вардик 4 мая. Там был задержан 34-летний местный житель, который также занимался сетным ловом во время нереста. Действиями сетевика с берега руководил его брат. В качестве плавсредства родственники использовали резиновую камеру от колеса трактора. Двумя сетями они выловили 83 особи различной рыбы, причиненный ущерб оценен в Br5,7 тыс. Задержанный сетевик находится в изоляторе.-0-
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Госинспекторы заметили, как рыбаки в лодке выбирают сети. Переложив добычу и снасти в рюкзак, нарушители собрались уходить, но были задержаны.
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