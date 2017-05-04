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На остановке в Боровлянах задержан сбытчик психотропов
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Литвы задержан за распространение психотропов. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.Спецоперация по задержанию наркосбытчика прошла в Боровлянах на остановке общественного транспорта. Сама сделка состоялась в автомобиле покупательницы: 38-летний литовец сбыл белоруске 16 таблеток трамадола."Во время задержания у иностранца дополнительно нашли несколько десятков таблеток трамадола и клоназепама, которые он планировал продать другим клиентам", - рассказал начальник отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Минского РУВД Дмитрий Белоушко.Сейчас наркоторговец находится в ИВС. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК РБ. За сбыт запрещенных к свободному обороту веществ ему грозит до 15 лет лишения свободы. В отношении 32-летней минчанки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК РБ, за хранение психотропов ей могут назначить до 5 лет тюрьмы.-0-
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Спецоперация по задержанию наркосбытчика прошла в Боровлянах на остановке общественного транспорта. Сама сделка состоялась в автомобиле покупательницы: 38-летний...
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