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Россия будет принимать авиарейсы из Беларуси как международные

05.05.2017 15:29 — Разное | БДГ  
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Российская сторона приняла решение перевести все рейсы, прибывающие из Беларуси, в международные сектора своих аэропортов.

Как рассказал госсекретарь союзного государства Григорий Рапота, с 15 мая все рейсы между РФ и Беларусью будут переведены в международные сектора: пассажиры, которые не являются гражданами одной из стран, будут проходить пограничный контроль. Его не будут проходить граждане Беларуси и РФ - они могут пересекать границу по паспортам, как и ранее.

Как пишет РИА «Новости», единственным нововведением для граждан РФ и Беларуси станет правило сохранения посадочного талона: его необходимо будет предъявить по прибытию в РФ. 

Напомним, что 9 января Александр Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 государств, которые въезжают в Беларусь на срок до пяти дней через Национальный аэропорт в Минске. С 12 февраля безвизовыйй режим вступил в действие

А 6 февраля вступило в силу решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на границе с Беларусью. Глава Роспотребнадзора заявила, что безвизовый режим для иностранцев, введенный Беларусью, несет повышенные эпидемиологические риски для России. Белорусский президент во время последней пресс-конференции был крайне возмущен реакцией РФ, заявив, что его указ о безвизовом въезде в России политизировали.

Согласно данным ВЦИОМ, россияне негативно воспринял информацию о введении Беларусью безвизового режима для иностранных граждан.

 
Теги: Минск
 
 
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