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Россия будет принимать авиарейсы из Беларуси как международные
Российская сторона приняла решение перевести все рейсы, прибывающие из Беларуси, в международные сектора своих аэропортов.
Как рассказал госсекретарь союзного государства Григорий Рапота, с 15 мая все рейсы между РФ и Беларусью будут переведены в международные сектора: пассажиры, которые не являются гражданами одной из стран, будут проходить пограничный контроль. Его не будут проходить граждане Беларуси и РФ - они могут пересекать границу по паспортам, как и ранее.
Как пишет
Напомним, что 9 января Александр Лукашенко
А 6 февраля
Согласно данным ВЦИОМ, россияне негативно воспринял информацию о введении Беларусью
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Российская сторона приняла решение перевести все рейсы, прибывающие из Беларуси, в международные сектора своих аэропортов.
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