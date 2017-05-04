Гвардия против студентов: кадры акции протеста в Каракасе

Жители Венесуэлы протестуют против действий президента страны Николаса Мадуро и правительства. Протесты начались после того, как Верховный суд жестко ограничил власть оппозиции.

Накануне акция студентов завершилась разгоном — национальная гвардия применила слезоточивый газ и атаковала митинговавших. В результате 15 студентов получили ранения.

Ранее в тот же день был убит лидер студенческого движения Хуан Баутиста Лопес — неизвестный несколько раз выстрелил в него в упор из пистолета и скрылся.

Всего за месяц протестов, которые происходят в Венесуэле, погибли 35 человек, 717 получили ранения.