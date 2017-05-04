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Гвардия против студентов: кадры акции протеста в Каракасе
05.05.2017 15:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Жители Венесуэлы протестуют против действий президента страны Николаса Мадуро и правительства. Протесты начались после того, как Верховный суд жестко ограничил власть оппозиции.
Накануне акция студентов завершилась разгоном — национальная гвардия применила слезоточивый газ и атаковала митинговавших. В результате 15 студентов получили ранения.
Ранее в тот же день был убит лидер студенческого движения Хуан Баутиста Лопес — неизвестный несколько раз выстрелил в него в упор из пистолета и скрылся.
Всего за месяц протестов, которые происходят в Венесуэле, погибли 35 человек, 717 получили ранения.
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Массовые уличные акции протеста начались в Венесуэле накануне. Смотрите на видео, как проходила акция студентов в Каракасе, переросшая в стычку с полицией,...
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