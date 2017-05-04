В ходе пресс-конференции в МПЦ Sputnik Артюшин отметил, что за первый квартал 2017 года, по данным Белстата, товарооборот между двумя странами вырос на 29,5% в стоимостном выражении, при этом экспорт белорусских товаров увеличился на 37,9%, импорт показал рост на 23,5%. При этом произошел прирост по многим значимым позициям в натуральном выражении, тогда как стоимостные параметры снизились из-за мировой конъюнктуры цен.

"Я буду атипичен и скажу, что некоторых бумаг не хватает. Выходит, выбивается из графика подготовка некоторых техрегламентов ЕАЭС, а их наличие экстремально важно", — сказал Артюшин.

По его словам, отсутствие техрегламентов создает для участников торговли дополнительные сложности, так как сторонам необходимо убедиться в безопасности продукции и ее соответствии национальным стандартам. Все это замедляет таможенное оформление и приводит к сложностям в торговле.

В то же время торгпред выразил мнение, что за 25 лет с момента заключения между Россией и Беларусью сперва дипломатических отношений, а затем и подписания договора о свободной торговле пройден большой путь.

"Сегодня мы имеем национальные режимы торговли, и это наивысшая форма, наивысшее достижение. Мы сняли барьеры с дали жизнь сотням тысяч бизнесов. Это была одна из самых главных головных болей, и я считаю, что самое главное, что мы сделали — убрали внутренние таможенные барьеры", — сказал Артюшин.

Полную версию пресс-конференции смотрите на видео из МПЦ Sputnik.