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Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП в Оршанском районе

05.05.2017 16:24 — Разное | БелТА  
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Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП в Оршанском районе
Фото Следственного комитета
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело о ДТП возле деревни Антоновка, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА. Следствием установлено, что вечером 3 мая 29-летний житель Шклова (Могилевская область) за рулем легкового Renault Megan Scenic двигался в направлении Шклова по автодороге Витебск - Гомель - граница Украины. Возле деревни Антоновка около 22.00 он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовым Volvo FH520. Фурой управлял 32-летний житель Витебска. В результате ДТП легковушка съехала в кювет, от полученных травм водитель скончался на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.Следователи просят граждан, которые стали свидетелями ДТП либо располагают сведениями, способствующими восстановлению объективной картины произошедшего, сообщить об этом по телефону (80216) 54 69 78 или обратиться в Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета по адресу: Витебская область, город Орша, улица 60 лет БССР, дом 11, кабинет 102.-0-
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств,...

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