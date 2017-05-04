Самые дешевые квартиры, которые называют трехкомнатными, продаются в ценовом диапазоне от 44 до 52 тысяч долларов. Но площадь их — 47−52 квадратных метра — как у «однушек» в современных новостройках, их сложно назвать полноценными трехкомнатными. REALTY.TUT.BY рассмотрел варианты, более пригодные для жизни семьи — от 53 «квадратов», и — самые дешевые.

Заводской район — лидер низких цен

В Заводском районе целый массив «трешек» в пятиэтажках выставлен на продажу в диапазоне 48−52 тысячи долларов. Но если исключить депрессивные части района, выбор сужается. Мы выбрали только пару квартир недалеко от метро.

За 48,5 тысячи предлагают купить 56-метровую квартиру в доме прямо возле метро "Автозаводская". Эта "трешка" — на четвертом этаже кирпичной хрущевки (где потолки 2,75 метра). Дом пережил капремонт в 2010 году. Правда, планировка в квартире странная — две жилые комнаты в ширину всего 2,2 метра.





«Трешку» в пятиэтажке по Ангарской, 28 можно купить менее чем за 52,9 тысячи долларов. Дом отремонтирован в 2010 году — так что фасад утеплен, трубы и электропроводка заменены.





В квартире деревянные стеклопакеты, входная металлическая дверь. Не из серии «заезжай и живи», но вкладывать в квартиру много не придется.









До метро "Могилевская" — пешком 10 минут. Или одна остановка троллейбусом. Квартира — на 4 этаже, площадь ее 57,5 квадратного метра. То есть квадратный метр — около 900 долларов.

Хорошие спальники

Чем лучше репутация у района, тем выше там цены. Это касается и спальных массивов Минска.

На Бельского, 35 (в шаговой доступности станция метро "Спортивная") 60-метровую квартиру в панельном доме предлагают за 58 тысяч долларов.





В квартире только кухня обновлена — остальные части квартиры потребуют вложений.

За 57,5 тысячи долларов предлагают 60-метровую "двушку" в девятиэтажке в Сухарево.





Квартира на 8-м этаже, косметический ремонт присутствует. Есть в ней встроенные шкафы, металлическая дверь, поставлены стеклопакеты. Невысокая стоимость объясняется срочностью продажи.

За 58,4 тысячи предлагают квартиру на Любимова (Юго-Запад), в панельном доме.





Площадь квартиры также около 60 квадратных метров. Дом 1984 года постройки.









Ремонтировать покупку придется. Но район минчане ценят, так что цена этой конкретной квартиры объясняется только тем, что располагается она на первом этаже.

За 63-метровую «трешку» на Пушкинской хотят 59 900 у.е. (по 951 доллару за квадратный метр). Квартира — на втором этаже.









Расположение дома многим покажется привлекательным — до метро две минуты пешком, да и окна на две стороны дома.

Большая часть «трешек» в спальных районах вроде Малиновки, Запада, Сухарево, в обычных панельках, продаются по цене выше 60 тысяч долларов.

Недорогой центр

За 57 тысяч предлагают квартиру в центре города, на Киселева, 36.





Площадь квартиры 53 квадратных метра. Пятый этаж пятиэтажки 1971 года постройки. Кухня 7,2 квадратного метра, маленькие, но квадратные комнаты.





В центре не много недорогих предложений многокомнатных квартир. Но иногда встречаются варианты с пометкой «срочно». Как, например, маленькая (58 квадратных метров) «четырешка» на Куйбышева, 83.





Квартира тоже без ремонта, на 5 этаже брежневки. Хотят за нее 61,8 тысячи долларов.

Напомним, типичная площадь столичных "двушек" в новостройках сейчас — 58−68 квадратных метров, цена метра — около 1100 долларов. Итоговая цена стен без отделки — 62−72 тысячи долларов. У новостроек и у хрущевок есть свои плюсы и минусы. При этом отделка квартиры с нуля по цене вполне сопоставима с ремонтом во вторичном жилье.