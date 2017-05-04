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Россиянин пытался ввезти в Беларусь марихуану и галлюциногенные грибы
5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Гражданин России пытался ввезти в Беларусь галлюциногенные грибы и марихуану, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.В международном автодорожном пункте пропуска "Брест" в салоне автомобиля 38-летнего костромича, следовавшего из Польши в Россию, сотрудники таможни с использованием возможностей кинологической службы под обшивкой багажника и в пепельнице обнаружили фрагменты плодовых тел грибов и марихуану. По заключению специалиста управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, грибы массой 10,2 г содержат особо опасное психотропное вещество "псилоцин".В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.328-1 УК (незаконное перемещение через госграницу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-
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В международном автодорожном пункте пропуска "Брест" в салоне автомобиля 38-летнего костромича, следовавшего из Польши в Россию, сотрудники таможни с...
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