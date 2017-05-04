ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россиянин пытался ввезти в Беларусь марихуану и галлюциногенные грибы

05.05.2017 16:49 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Гражданин России пытался ввезти в Беларусь галлюциногенные грибы и марихуану, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.В международном автодорожном пункте пропуска "Брест" в салоне автомобиля 38-летнего костромича, следовавшего из Польши в Россию, сотрудники таможни с использованием возможностей кинологической службы под обшивкой багажника и в пепельнице обнаружили фрагменты плодовых тел грибов и марихуану. По заключению специалиста управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, грибы массой 10,2 г содержат особо опасное психотропное вещество "псилоцин".В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.328-1 УК (незаконное перемещение через госграницу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В международном автодорожном пункте пропуска "Брест" в салоне автомобиля 38-летнего костромича, следовавшего из Польши в Россию, сотрудники таможни с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Следователи ищут свидетелей смертельного ДТП в Оршанском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика