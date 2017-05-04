Ханок: новые обстоятельства конфликта с Поплавской и Ярмоленко

Новые обстоятельства конфликта между народными артистами Беларуси Ядвигой Поплавской и Анатолием Ярмоленко, с одной стороны, и народным артистом Беларуси Эдуардом Ханком, с другой, станут предметом обсуждения в прямом эфире радио Sputnik Беларусь.

Композитор изъявил желание прокомментировать новые обстоятельства дела. Объявит ли Эдуард Ханок о мировом соглашении, и смогут ли зрители впредь слушать на концертах полюбившиеся хиты в привычном исполнении известных артистов?

Смотрите и слушайте прямой эфир с народным артистом Беларуси, композитором Эдуардом Ханком на радио Sputnik Беларусь.