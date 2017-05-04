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Ханок: новые обстоятельства конфликта с Поплавской и Ярмоленко
05.05.2017 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Новые обстоятельства конфликта между народными артистами Беларуси Ядвигой Поплавской и Анатолием Ярмоленко, с одной стороны, и народным артистом Беларуси Эдуардом Ханком, с другой, станут предметом обсуждения в прямом эфире радио Sputnik Беларусь.
Композитор изъявил желание прокомментировать новые обстоятельства дела. Объявит ли Эдуард Ханок о мировом соглашении, и смогут ли зрители впредь слушать на концертах полюбившиеся хиты в привычном исполнении известных артистов?
Смотрите и слушайте прямой эфир с народным артистом Беларуси, композитором Эдуардом Ханком на радио Sputnik Беларусь.
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Композитор Эдуард Ханок в прямом эфире радио Sputnik Беларусь расскажет о продолжении истории с запретом на исполнение своих песен из репертуара Ядвиги Поплавской и...
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