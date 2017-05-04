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Под Оршей Renault влетел в попутный лесовоз: водитель легковушки погиб
Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев, которые могут оказать содействие и помощь в расследовании аварии, произошедшей вечером 3 мая в Оршанском районе.
ДТП произошло около 22.00 вблизи деревни Антоновка. 29-летний водитель Renault Meganе Scenic ехал по трассе Витебск — Гомель — граница Украины в направлении Шклова и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем Volvo FH520 под управлением 32-летнего мужчины. От удара легковушку выбросило в кювет.
В результате аварии водитель Renault от полученных телесных повреждений умер на месте.
— По факту дорожно-транспортного происшествия Оршанским МОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь, —
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Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев аварии.
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