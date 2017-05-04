Под Оршей Renault влетел в попутный лесовоз: водитель легковушки погиб

Следователи разыскивают свидетелей и очевидцев, которые могут оказать содействие и помощь в расследовании аварии, произошедшей вечером 3 мая в Оршанском районе.



Фото: Оршанский МРО ГКСЭ

ДТП произошло около 22.00 вблизи деревни Антоновка. 29-летний водитель Renault Meganе Scenic ехал по трассе Витебск — Гомель — граница Украины в направлении Шклова и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем Volvo FH520 под управлением 32-летнего мужчины. От удара легковушку выбросило в кювет.



Фото: Оршанский МРО ГКСЭ

В результате аварии водитель Renault от полученных телесных повреждений умер на месте.

— По факту дорожно-транспортного происшествия Оршанским МОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь, — сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова. — Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы, допросили водителя грузового автомобиля.



Фото: Оршанский МРО ГКСЭ

Следователи просят граждан, ставших очевидцами данного происшествия, сообщить имеющуюся у них информацию по телефону 8 0216 54-69-78 или обратиться в Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета по адресу: Витебская область, город Орша, улица 60 лет БССР, дом 11, кабинет 102.