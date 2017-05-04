Илон Маск собирается соединить компьютер и человеческий мозг

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В апреле стало известно о новом проекте основателя Tesla и Space X Илона Маска «Neuralink», основная цель которого создать нейрокомпьютерный интерфейс. Над нейрокомпьютерными интерфейсами начал работать и Facebook.

Новая компания Илона Маска займется воплощением нового замысла неутомимого инноватора, сообщает РБК . Загоревшийся идеей объединить компьютер и человеческий мозг, Маск уже поговорил более чем с тысячей специалистов в разных областях — от нейрохирургии до микроэлектроники — и собрал костяк команды, которую сам возглавил в качестве гендиректора.

«Neuralink хочет создать человека будущего», — объясняет в блоге Wait But Why журналист Тим Урбан, которому Маск доверил честь подробно рассказать миру о новом проекте.

Цель Neuralink — разработка технологии neural lace («нейронное кружево»), с помощью которой можно будет имплантировать в человеческий мозг крошечные электроды. Таким образом, между человеком и компьютером не будет больше посредника в виде клавиатуры, компьютерной мыши или тачскрина, их заменит нейрокомпьютерный интерфейс.

В ближайшее время эта технология, по замыслу создателей, будет использоваться для улучшения памяти или устранения последствий повреждения мозга. «Наша цель — через 4 года вывести на рынок что-то, что поможет людям со сложными мозговыми травмами», — заявил Маск.

Но его фантазия летит дальше: предпринимателя давно волнует тема искусственного интеллекта. «Мы должны быть очень осторожны с искусственным интеллектом. Потенциально он более опасен, чем ядерное оружие», — написал Маск в Twitter в августе 2016 года. Neuralink собирается создать системы, которые помогут человечеству избежать подчинения искусственному интеллекту, сделают людей умнее.

Под началом Маска исследователи также работают над принципиально новым способом общения — по сути, телепатией. Маск объяснил в блоге Wait But Why свой замысел: сейчас множество идей, возникающих в голове человека, «сжимаются» для передачи с помощью речи или печати, и скорость такой передачи остается «невероятно низкой». «Если бы у вас было два нейроинтерфейса, вы бы могли передать эти идеи напрямую другому человеку, не сжимая их», — уверен он. В результате люди смогут без разговоров передавать свои мысли друг другу.

Объем инвестиций в проект Маск не раскрывает, и до создания конкретного продукта еще далеко, поскольку не решен еще ряд ключевых проблем. Например, ученые и инженеры думают, где хранить передаваемые данные. Команда Neuralink говорит об одновременной записи с 1 млн нейронных клеток. Следующая проблема — как поместить имплант в мозг. «Понадобится устройство вроде Lasik (наиболее популярная в мире методика лазерной коррекции зрения) с автоматизированными процессами, иначе мы будем связаны ограниченным числом нейрохирургов, а цены на такую операцию будут очень высокими», — рассказывает Маск. Команде Neuralink надо также решить проблему биосовместимости, чтобы чужеродные объекты не отторгались организмом.

В стремлении соединить мозг человека и компьютер Маск не одинок — над нейрокомпьютерными интерфейсами работают уже несколько компаний. Заявление Маска о создании Neuralink совпало с анонсом проекта Facebook в области BMI (brain-machine interface). 20 апреля на ежегодной конференции для разработчиков выступила Регина Дуган, менеджер секретного отдела Building 8, который пытается переосмыслить человеческое общение. Инженер по образованию, Дуган пришла в Facebook из Google, а прежде работала на правительство США, возглавляя DAPRA — Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны.

Дуган рассказала о двух проектах, которые приоритетны для Building 8 в ближайшие два года. Во-первых, исследователи хотят создать систему, которая позволит печатать 100 слов в минуту, дешифруя нейронную деятельность, связанную с речью. По словам Дуган, разработчики хотят перевести в текст импульсы, которые мозг отправляет в центр речи, когда мысль уже сформирована и остается ее лишь произнести. Эта система должна в первую очередь помочь людям с нарушениями речи. А затем — поменять саму суть взаимодействия гаджетов и людей.

Вторая идея Building 8 выглядит еще более экзотично: там хотят научить людей «слышать» с помощью кожи. «У вас есть два квадратных метра кожи <…> подключенные к вашему мозгу», — пишет Дуган в своем посте на Facebook. Оборудование Building 8 состоит из программного обеспечения и рукава с 16 датчиками, отвечающими за тактильную отдачу. И пользователь по воздействию на кожу определяет, что было сказано.

Обе разработки находятся в начальной стадии, но планы у Facebook амбициозные. «Все это кажется нереальным, но, вероятно, будет возможно раньше, чем вы предполагаете», — обещала Дуган. Про объем инвестиций в Facebook тоже не говорят — слишком уж далеко до коммерческой реализации проекта.

По мнению нейрофизиолога Каплана, первые действующие разработки появятся в горизонте десяти лет: «Дело идет к тому, что все мы будем просто вынуждены войти в настоящий симбиоз с электронными надстройками. Человек станет ощущать эти надстройки такими же необходимыми, как очки. В этом смысле человек неминуемо станет другим — Homo Augmenticus, то есть человеком дополненным».