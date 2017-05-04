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Россия переводит авиарейсы из Беларуси в международные сектора аэропортов

05.05.2017 17:05 — Разное | Ежедневник  
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Россия переводит авиарейсы из Беларуси в международные сектора аэропортов

Все рейсы между Россией и Беларусью с 15 мая 2017 года будут переведены в международные сектора российских аэропортов. Пассажиры, которые не являются гражданами этих двух стран, будут проходить пограничный контроль.

Об этом заявил госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что "пограничный контроль граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, следующих этими рейсами, осуществляться не будет". Они по-прежнему смогут пересекать границу по внутренним паспортам.

Единственным изменением для них будет обязанность сохранять посадочный талон. Его нужно будет предъявлять по прибытии в Россию. "Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут", — отметил Рапота.

С 12 февраля в Беларуси начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, включая США и государства Евросоюза. Указ президента устанавливает безвизовый въезд через национальный аэропорт Минска. Решение затрагивает интересы России, поскольку в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Беларусь, могут нелегально проникнуть на российскую территорию.

Ранее на официальном портале правовой информации России были опубликованы три приказа ФСБ. Из них следует, что на границе с Беларусью создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Как отмечается в документах, такое решение принято в целях создания необходимых условий охраны границы. Эксперты связали его с введением Минском пятидневного безвизового режима и необходимостью усиления контроля за нелегальным въездом в Россию.

 
Теги: Минск
 
 
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