Белорусские хоккеисты играют на ЧМ-2017 с Финляндией. Мультимедийный онлайн TUT!

Сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня первый матч чемпионата мира по хоккею. В соперниках нашей команды — сборная Финляндии.



Фото: Reuters via TUT.BY

Примечательно, что именно с матчем с финнами белорусы начинали прошлогодний турнир. Тогда команда Дэйва Льюиса уступила со счетом 2:6, а Финляндия в итоге дошла до финала чемпионата мира.

На этот раз ростер Суоми не столь впечатляющ, да и на тренерском мостике произошла замена, но финны все равно входят в число фаворитов турнира.

Сегодня коэффициент на победу Финляндии составляет 1,15, Беларуси — 5,5.

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​ Беларусь 0−1 Финляндия Ахо 3`

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 17.15.

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