ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские хоккеисты играют на ЧМ-2017 с Финляндией. Мультимедийный онлайн TUT!

05.05.2017 17:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня первый матч чемпионата мира по хоккею. В соперниках нашей команды — сборная Финляндии.


Фото: Reuters via TUT.BY

Примечательно, что именно с матчем с финнами белорусы начинали прошлогодний турнир. Тогда команда Дэйва Льюиса уступила со счетом 2:6, а Финляндия в итоге дошла до финала чемпионата мира.

На этот раз ростер Суоми не столь впечатляющ, да и на тренерском мостике произошла замена, но финны все равно входят в число фаворитов турнира.

Сегодня коэффициент на победу Финляндии составляет 1,15, Беларуси — 5,5.


  

Беларусь
  0−1  

Финляндия
 
 

Ахо 3`

 

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 17.15.

Изменить сортировку сообщений трансляции

 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня первый матч чемпионата мира по хоккею. В соперниках нашей команды - сборная Финляндии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Межцивилизационные конфликты должны решаться посредством диалога - ФAO
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика