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Белорусские хоккеисты играют на ЧМ-2017 с Финляндией. Мультимедийный онлайн TUT!
Сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня первый матч чемпионата мира по хоккею. В соперниках нашей команды — сборная Финляндии.
Примечательно, что именно с матчем с финнами белорусы начинали прошлогодний турнир. Тогда команда Дэйва Льюиса уступила со счетом 2:6, а Финляндия в итоге дошла до финала чемпионата мира.
На этот раз ростер Суоми не столь впечатляющ, да и на тренерском мостике произошла замена, но финны все равно входят в число фаворитов турнира.
Сегодня коэффициент на победу Финляндии составляет 1,15, Беларуси — 5,5.
SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 17.15.
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Сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня первый матч чемпионата мира по хоккею. В соперниках нашей команды - сборная Финляндии.
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