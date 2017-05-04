В центре Минска 7 мая пройдет карнавал

Театральный карнавал пройдет в центре Минска 7 мая с 12 до 13 часов.

В костюмированном шествии с Октябрьской площади до минской ратуши примут участие уличные актеры, ходулисты, «живые статуи» и клоуны из разных стран мира, рассказали в Альфа-Банке, выступившем генеральным партнером Форума уличных театров.

Карнавал начнется в полдень 7 мая на Октябрьской площади, после чего пройдет парадом по улице Энгельса и окажется на улице Интернациональной. Ближе к скверу участники карнавала свернут на площадь Свободы и проследуют до здания минской ратуши, где и закончится костюмированное шествие. Еще полчаса актеры будут веселить прохожих, после чего начнутся открытые представления театрального марафона.

Карнавал соберет более 200 артистов, в том числе уличных актеров, ходулистов, «живые статуи» и клоунов. Участники парада обещают удивить зрителей нестандартными образами и красочными нарядами.

«За рубежом такая форма общения со зрителем весьма распространена, а вот белорусы её пока только осваивают. Это позволяет не только вовлечь в театральную жизнь широкую аудиторию, которая, может, не так что ходит на спектакли, но и сделать Минск более интересным и комфортным городом для отдыха и туризма», – отметили в Альфа-Банке, выступившем генеральным партнером мероприятий.

После карнавала в Верхнем городе начнутся спектакли Пятого Минского форума уличных театров. Представления будут вестись сразу на трех площадках: у ратуши, в каретном дворике и на арт-террасе за концертным залом. Театральные действа будут проходить два дня с 12 до 9 часов вечера. Впервые в Минске выступит Андреа Феди – клоун Katastrofa из Италии. Комическое представление представит Teatr Pinezka из Польши. Коллектив Dulce Compania из Берлина покажет интерактивное шоу ходулистов «Человек без головы», а театр «Тук-тук!» из Тирасполя предложит зрителям «Безумное чаепитие». Кроме того, в центре Минска впервые откроется «цирковой дворик», в котором покажут клоунаду с дрессированными собаками и множество номеров от детских цирковых студий.

Форум уличных театров проводят Мингорисполком, Национальный центр современных искусств и Альфа-Банк (Беларусь) при поддержке Министерства культуры. Форум проходит в Верхнем городе с 2013 года и ежегодно собирает десятки театральных коллективов со всей страны и из-за рубежа.