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Россиянин лишился на границе незадекларированных 33,5 тыс. евро

05.05.2017 17:20 — Разное | БелТА  
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Россиянин лишился на границе незадекларированных 33,5 тыс. евро
Фото Брестской таможни
5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни выявили факты нарушения порядка перемещения иностранной валюты через границу, сообщили БЕЛТА в таможне.Гражданин России за рулем автомобиля "Хонда" въезжал в Беларусь через республиканский пункт таможенного оформления "Варшавский мост". Следуя через красный коридор, мужчина не заявил устно и не указал в таможенной декларации сведения о наличии иностранной валюты. При проведении операций таможенного контроля у него обнаружены 33,5 тыс. евро. Деньги изъяты. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РБ. В этом же автомобиле ехала 42-летняя пассажирка. Она не задекларировала 18 тыс. евро. Валюта в сумме, превышающей $10 тыс. (8,85 тыс. евро), у нее изъята по протоколу об административном правонарушении в соответствии с ч.2 ст.14.5 КоАП Беларуси.В Брестской таможне напомнили, что на основании действующего законодательства при перемещении через границу наличных денег на сумму, превышающую в эквиваленте $10 тыс., в обязательном порядке необходимо заполнять дополнительный формуляр пассажирской таможенной декларации.-0-
 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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Гражданин России за рулем автомобиля "Хонда" въезжал в Беларусь через республиканский пункт таможенного оформления "Варшавский мост".

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