Что будет с белорусским рублем после падения российского. Прогноз экспертов

После рекордного с ноября падения цен на нефть курс российского рубля сегодня достиг минимума по отношению к американской и европейской валютам с середины марта этого года. Но нестабильность на московской бирже, как считают эксперты, не предрекает девальвацию белорусского рубля.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, что за последних два дня стоимость барреля нефти марки Brent снизилась с 51 до 46,7 долларов. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня 47 долларов 29 ноября 2016 года. Падение цен на нефть, в свою очередь, привело к укреплению доллара и евро в России. На сегодняшних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро также укрепились , а курс российского рубля снизился.

— Глядя на рост доллара ошибочно было бы говорить о девальвации белорусского рубля: российский рубль упал сильнее, чем выросли доллар и евро. Поэтому ко всей корзине валют белорусский рубль сегодня даже укрепился, — старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Похожего мнения придерживают финансовые консультанты компании «ТелетрейдБел».

— При видимых сильных курсовых колебаниях белорусский рубль остается стабильным к валютной корзине. Например, сегодня при колебаниях курсов валют на 0,6−1,6%, стоимость валютной корзины менялась меньше чем на одну десятую процента. Да и с начала 2017 года курс белорусского рубля практически не изменился: по данным Нацбанка, за четыре месяца колебания курса рубля к корзине не превысили 1% при том, что доллар, например, подешевел почти на 4%, — отмечают финансовые консультанты компании «ТелетрейдБел». — Судя по этой динамике, через привязку рубля к корзине регулятор сглаживает курсовые колебания. Структура валютной корзины сейчас близка к структуре внешнеторгового оборота: доля российского рубля составляет 50%, доля доллара 30%, доля евро 20%. Благодаря такому подходу колебания курсов доллара, евро и российского рубля по отдельности практически не влияют на баланс экспорта и импорта и на сальдо внешней торговли.

Эксперты компании «ТелетрейдБел» прогнозируют, что регулятор и дальше будет придерживаться аналогичного подхода.

— Если нефть перейдет в стадию роста, мы увидим рост курса российского рубля и падение доллара и евро, если нефть продолжит дешеветь — будем наблюдать снижение курса российского рубля и рост американской и европейской валют. Укрепление белорусского рубля к российскому не может быть бесконечным, но определенный «запас хода» там еще имеется, — отмечают эксперты.

Вадим Иосуб также считает, что дальнейшая судьба белорусского рубля будет зависеть от того, как будут меняться цены на нефть, однако уже сейчас стоимость барреля постепенно растет.

— Сегодня после сильного утреннего падения стоимость нефти стала восстанавливаться: цена барреля Brent уже выросла с 46,7 до 48,3 долларов. Российский рубль также уже немного укрепился. Вполне вероятно, что нефть доберет и может вернуться к уровню выше 50 долларов за баррель. Однако, по моему мнению, надежды на дорогую нефть — выше 60 долларов — не реализуются, даже если соглашение о сокращении добычи нефти будет продлено на второе полугодие. Максимум для нефти — 50−55 долларов за баррель, — считает Вадим Иосуб.

Аналитик отмечает, что несмотря на колебания цен на нефть, белорусский рубль по отношению к корзине валют в этом году ведет себя довольно стабильно.

— Несмотря на то, что цены на нефть поднимались выше 58 долларов и опускались ниже 50, колебания белорусского рубля были минимальные. Происходят разносторонние изменения курса российского рубля с одной стороны, и доллара и евро — с другой: какая-то валюта растет, какая-то падает. Сейчас стоимость валютной корзины ниже, чем в начале года. Можно сказать, что белорусский рубль чувствует себя увереннее, чем в начале года. Эти колебания больше приводят к изменениям отдельных валют к белорусскому рублю, чем белорусского рубля ко всей корзине валют в целом, — говорит Вадим Иосуб.

«Курс белорусского рубля к российскому даже немного занижен»

— На мой взгляд, снижение курса российского рубля выглядит кратковременным и вряд ли продолжится серьезными темпами, — говорит финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха. — Я считаю, что доллар по 68 рублей к концу года, как прогнозировало Минэкономразвития России, — это перебор. А белорусский рубль не будет точь-в-точь повторять динамику российского рубля. Допускаю, что на отдельных локальных отрезках белорусский рубль может укрепиться к российскому. Условно говоря, если на 10% снижается российский рубль, наш может снизится на 5−6%, но при этом на 4−5% укрепиться к российскому рублю.

Подобная динамика, по мнению эксперта, может не лучшим образом сказаться на экспортерах.

— Но на мой взгляд, пока динамика как номинального, так и реального курса белорусского рубля к российскому рублю не оказывает негативного влияния на динамику экспорта белорусских товаров и услуг в Россию. Напротив, я думаю, что курс белорусского рубля к российскому даже немного занижен. Но тактика занижения в текущей ситуации выглядит оправдано, поскольку помогает подтолкнуть белорусские товары на российский рынок, что подтверждается и статистическими данными, — отмечает Александр Муха. — В первом квартале 2017 года по сравнению первым кварталом прошлого года прирост экспорта белорусских товаров в Россию составляет 38,5%. Так что пока я не стал бы чрезмерно драматизировать, и не соглашусь с мнением, что будет беда-беда с российским рублем, а там и с белорусским.

Экономист Лев Марголин считает, что не нужно делать далекоидущие выводы из-за падения ослабления российского рубля.

— Падение рубля может быть случайным явлением или результатом действий регулятора, которые нам пока еще неизвестны. В какой-то степени на курс повлияло снижение цены на нефть. Я бы не стал делать далеко идущие выводы, а посмотрел бы тенденцию, на то, что будет после длинных выходных, — считает Лев Марголин.