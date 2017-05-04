|
IIHF сравнила выигрыш белорусов у шведов на ОИ-2002 с историей из комиксов про Астерикса и Обеликса
Находят общее между героическими победами команд и подвигами Астерикса и Обеликса, а ведущие хоккейные державы сравнивают с армией Римской империи. SPORT.TUT.BY рассказывает, как Международная федерация хоккея и организаторы ЧМ-2017 используют истории о героях комиксов в продвижении турнира, а также вспоминает случаи, когда болельщики примеряли костюмы Астерикса и Обеликса.
О том, что Астерикс и Обеликс будут талисманами чемпионата мира по хоккею в Кельне и Париже,
Судя по тому, как часто в прежние годы французские болельщики выбирали костюмы галлов, чтобы поддержать на трибунах любимые команды, ставка на Астерикса и Обеликса должна принести успех организаторам хоккейного форума.
На фотографии ниже поклонники в образах Обеликса, экс-президента и премьер-министра Франции Жака Ширака и Лионеля Жоспена соответственно болеют за «трехцветных» на чемпионате Европы по футболу 2000 года.
А на следующем фото фанаты в галльских нарядах переживают за гандбольную сборную Франции на Олимпийских играх в Афинах.
Вот Обеликс позирует рядом с болельщиком сборной Германии из Южной Кореи на чемпионате мира по футболу 2006 года.
Ну и, конечно, фанаты комиксов про Астерикса и Обеликса посещают регбийные соревнования. На снимке ниже французы поддерживают свою сборную в поединке против Грузии на чемпионате мира 2007 года.
Интересно, как IIHF обыграло тему комиксов про галлов в материалах о командах-участниках чемпионата мира по хоккею 2017 года. В них авторы находят общее между подвигами Астерикса и Обеликса и яркими событиями в мире хоккея.
Главным успехом сборной Беларуси назвали викторию над шведами (4:3) в четвертьфинале Олимпийских игр 2002 года. «Когда глава деревни Виталстатистикс поспорил со воим злобным шуриным, что Обеликс и Астерикс смогут достать лавровый винок Цезаря, чтобы использовать его для приготовления тушеного мяса, эта ставка выглядела столь же невероятной, как и предположение о том, что Беларусь сможет обыграть Швецию, — говорится в тексте IIHF. — И точно так же, как Владимир Копать наносит нокаутирующий бросок, Виталстатистикс сокрушает шурина, надменно жалующего, что мясо с лавровым листом пережарено. Цезарю в следующем раз пришлось надевать венок из петрушки, что все равно не так ужасно, как заголовок „Изменники“ в шведских газетах с портретами хоккеистов и их зарплатами в НХЛ».
Кстати, победу белорусских хоккеистов над шведами IIHF считает вторым по значимости «Чудом на льду» в истории после виктории американских студентов над СССР в Лэйк-Плэсиде в 1980 году.
Еще организаторы чемпионата по примеру комиксов, где на карте иллюстрировались позиции галлов и римлян, отметили
Напомним, что сюжет в комиксах про Астерикса и Обеликса строится на их борьбе против Римской империи с Цезарем во главе. В неравных по силам сражениях галлы побеждают благодаря характеру, смекалке и волшебному зелью.
Добавим, что на последних четырех чемпионатах мира по хоккею маскотами выбирали кота Айси (Финляндия и Швеция, 2013 год),
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SPORT.TUT.BY рассказывает, как Международная федерация хоккея и организаторы ЧМ-2017 используют истории о героях комиксов в продвижении турнира, а также вспоминает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии