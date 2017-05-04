Китайская журналистка назвала КНР перспективным для Беларуси рынком





Речь шла о сотрудничестве двух стран по поставкам белорусской молочной продукции.

Сунь Цзюань, сотрудница Международного радио Китая, отметила, что накануне на встрече с главой белорусского государства Александром Лукашенко задавала ему вопрос, который как раз касался поставок на китайский рынок мясной и молочной продукции, сообщает БЕЛТА .

«Беларусь входит в число крупнейших в мире экспортеров молока. Китай, в свою очередь, является потребителем больших объемов мясной и молочной продукции, особенно экологически чистой. Для вашей страны это большой, перспективный рынок», - уверена журналистка.

Она обратила внимание, что сотрудничество по поставкам белорусской молочной продукции уже ведется, ее можно найти на прилавках некоторых магазинов Китая. «И хотя этой продукции не так много, как хотелось бы, начало положено. Мы верим в перспективы взаимодействия между нашими странами и в сельском хозяйстве, и по многим другим направлениям», - призналась Сунь Цзюань.

Китайские журналисты находятся в Беларуси с пресс-туром на протяжении недели, до 7 мая.