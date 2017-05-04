Билеты на автобус из Гомеля в Москву в мае будут дешевле

ОАО «Гомельоблавтотранс» в мае дарит скидки. В преддверии Дня Победы и до конца месяца билет на автобус из Гомеля в Москву можно купить дешевле.

Участники Великой Отечественной войны смогут посетить Москву и вовсе бесплатно, а их сопровождающий с 50%-й скидкой.

Студенты и пенсионеры могут купить билет с 10% скидкой, а дети в возрасте от 10 до 16 лет — с 25-ти процентной.

При приобретении билетов для группы пассажиров от 5 человек также предусмотрена 20% скидка.

Именинники при совершении поездки в день рождения, а также за три дня до и после даты рождения смогут воспользоваться скидкой в 20%.

Также каждая пятая поездка обойдется пассажиру в 50% от стоимости проезда.