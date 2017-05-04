Спустя два месяца после «планового демонтажа плиты перекрытия» возобновились работы на стройке жилого дома в «Маяке Минска». Какие выводы сделали проверяющие органы?

28 февраля очевидцы сообщили TUT.BY об обрушении плиты перекрытия в строящемся жилом доме в «Маяке Минска». Госстройнадзор на основании опубликованных фото очевидцев назначил проверку. Строительство было остановлено почти на два месяца. А недавно на объекте вновь закипела работа. Проверка закончилась.





Приводим дословно официальный ответ инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску, полученный TUT.BY.

«Исходя из пояснений должностных лиц, анализа проектной и исполнительной документации, осмотра строительных конструкций, установлено, что в процессе бетонирования плиты перекрытия произошла потеря устойчивости опалубки, которая привела к деформации с находящейся в ней бетонной смесью.

По фактам допущенных нарушений Инспекцией привлечены к административной ответственности должностные лица подрядчика и технического надзора заказчика.

После произошедшего, согласно предписанию Инспекции, специализированной организацией было выполнено инженерно-техническое обследование строительных конструкций объекта, по результатам которого установлено, что техническое состояние несущих конструкций жилого дома удовлетворительное. В связи с чем Инспекцией были сняты ограничения."



Работы возобновились

Застройщик, компания ИООО «Зомекс Инвестмент» подтвердил, что возобновление строительно-монтажных работ согласовано с Госстройнадзором. В официальном ответе на наш запрос застройщик пояснил, что инспекция «выявила некоторые нарушения требований технических нормативных правовых актов (далее ТНПА) по содержанию строительной площадки. Генподрядной организацией УП „Монолиттрансстрой“ выявленные нарушения требований ТНПА устранены в установленном порядке».

В письме так же говорится, по предписанию Гостройнадзора «УП „ЦНТУС“ выполнено инженерно-техническое обследование строительных конструкций объекта, подтвердившее проектную несущую способность выполненных конструкций и безопасность дальнейшего строительства».

Примечательно, что застройщик настаивает на своей версии произошедшего: «28 марта 2017 года при строительстве жилого дома № 5 по генплану в составе 4-й очереди строительства объекта на основании решения Заказчика о внесении изменений в проект генподрядной организацией УН „Монолитрансстрой“ осуществлен плановый, контролируемый демонтаж плиты перекрытия».