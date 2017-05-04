Французское посольство назвало причины обыска белорусских хоккеистов в Париже

Обыск белорусских хоккеистов в Париже проходил согласно правилам и действующим предписаниям. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Франции в Беларуси.



Фото: iihfworlds2016.com

— Контроль, объектом которого стала национальная сборная команда Беларуси по хоккею на льду 3 мая 2017 года на вокзале Монпарнас в Париже, был произведен таможенными службами по просьбе прокуратуры Парижа. Он проходил согласно правилам и действующим предписаниям и закончился без всякого инцидента. Этот контроль проходил в присутствии полицейских, прибывших к поезду, чтобы обеспечить безопасность национальной белорусской команды во время ее пребывания в Париже, — отметили в посольстве.

В дипломатическом представительстве обратили внимание, что Франция с давних пор находится в авангарде борьбы против допинга в спорте высших достижений, как в Международном антидопинговом агентстве, так и в Европейском Союзе и Совете Европы. Эта борьба отвечает целям, поставленным Международным олимпийским комитетом и основными международными спортивными федерациями.

— Многочисленный контроль, в рамках законодательства, часто осуществляется во время крупных спортивных международных мероприятий, таких как «Тур де Франс», «Ролан Гаррос», чемпионатов и кубков мира и Европы, которые проходят во Франции. Он не направлен, в частности, против какой-либо страны и ставит своей целью поощрять спортивные честность и этику, — подчеркнули во французском посольстве.

История инцидента с обыском

В Париж сборная Беларуси прибыла 3 мая на поезде из Бордо, где провела товарищеские матчи с хозяевами предстоящего чемпионата мира . По приезде во французскую столицу все пассажиры поезда были отпущены, а багаж главного тренера Дэйва Льюиса, его помощников Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко, а также доктора команды тщательно обыскали. Обыску были подвергнуты и нападающие Егор Шарангович и Андрей Костицын. Процедура заняла около получаса.

После того как полицейским не удалось ничего найти, все были отпущены.

Министерство иностранных дел Беларуси по горячим следам сообщило , что посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. В связи с обыском у французской стороны были запрошены объяснения.

4 мая посол Франции в Беларуси Дидье Канес был вызван в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом со сборной Беларуси по хоккею на вокзале в Париже. Французской стороне заявлен решительный протест в связи с досмотром белорусских спортсменов «в унижающей человеческое достоинство форме».

4 мая в адрес Федерации хоккея Беларуси поступило официальное письмо с извинениями от руководителя оргкомитета чемпионата мира по хоккею в Париже Люка Тардифа в связи с инцидентом на вокзале «Париж Монпарнас».

Кроме того, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазел также побывал на арене, где тренируются подопечные Дэйва Льюиса, и заходил к белорусской команде. Он извинился со стороны ИИХФ и сказал, что будет разбираться в произошедшем.

Беларусь на ЧМ-2017

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В группе «А» в Кельне сыграют сборные России, США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании, Италии.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды каждой группы, худшие сборные групп на предварительном этапе утратят прописку в элитном дивизионе.