|
Французское посольство назвало причины обыска белорусских хоккеистов в Париже
Обыск белорусских хоккеистов в Париже проходил согласно правилам и действующим предписаниям. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Франции в Беларуси.
— Контроль, объектом которого стала национальная сборная команда Беларуси по хоккею на льду 3 мая 2017 года на вокзале Монпарнас в Париже, был произведен таможенными службами по просьбе прокуратуры Парижа. Он проходил согласно правилам и действующим предписаниям и закончился без всякого инцидента. Этот контроль проходил в присутствии полицейских, прибывших к поезду, чтобы обеспечить безопасность национальной белорусской команды во время ее пребывания в Париже, — отметили в посольстве.
В дипломатическом представительстве обратили внимание, что Франция с давних пор находится в авангарде борьбы против допинга в спорте высших достижений, как в Международном антидопинговом агентстве, так и в Европейском Союзе и Совете Европы. Эта борьба отвечает целям, поставленным Международным олимпийским комитетом и основными международными спортивными федерациями.
— Многочисленный контроль, в рамках законодательства, часто осуществляется во время крупных спортивных международных мероприятий, таких как «Тур де Франс», «Ролан Гаррос», чемпионатов и кубков мира и Европы, которые проходят во Франции. Он не направлен, в частности, против какой-либо страны и ставит своей целью поощрять спортивные честность и этику, — подчеркнули во французском посольстве.
История инцидента с обыском
В Париж сборная Беларуси прибыла 3 мая на поезде из Бордо, где провела
После того как полицейским не удалось ничего найти, все были отпущены.
Министерство иностранных дел Беларуси по горячим следам
4 мая посол Франции в Беларуси Дидье Канес был вызван в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом со сборной Беларуси по хоккею на вокзале в Париже. Французской стороне
4 мая в адрес Федерации хоккея Беларуси поступило официальное
Кроме того, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазел также побывал на арене, где тренируются подопечные Дэйва Льюиса, и заходил к белорусской команде. Он извинился со стороны ИИХФ и сказал, что будет разбираться в произошедшем.
Беларусь на ЧМ-2017
Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).
Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.
5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.
6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.
8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.
10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.
12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.
13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.
16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.
В группе «А» в Кельне сыграют сборные России, США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании, Италии.
В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды каждой группы, худшие сборные групп на предварительном этапе утратят прописку в элитном дивизионе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обыск белорусских хоккеистов в Париже проходил согласно правилам и действующим предписаниям.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии