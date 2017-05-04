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Французское посольство назвало причины обыска белорусских хоккеистов в Париже

05.05.2017 17:42 — Разное | Tut.by  
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Обыск белорусских хоккеистов в Париже проходил согласно правилам и действующим предписаниям. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Франции в Беларуси.


Фото: iihfworlds2016.com

— Контроль, объектом которого стала национальная сборная команда Беларуси по хоккею на льду 3 мая 2017 года на вокзале Монпарнас в Париже, был произведен таможенными службами по просьбе прокуратуры Парижа. Он проходил согласно правилам и действующим предписаниям и закончился без всякого инцидента. Этот контроль проходил в присутствии полицейских, прибывших к поезду, чтобы обеспечить безопасность национальной белорусской команды во время ее пребывания в Париже, — отметили в посольстве.

В дипломатическом представительстве обратили внимание, что Франция с давних пор находится в авангарде борьбы против допинга в спорте высших достижений, как в Международном антидопинговом агентстве, так и в Европейском Союзе и Совете Европы. Эта борьба отвечает целям, поставленным Международным олимпийским комитетом и основными международными спортивными федерациями.

— Многочисленный контроль, в рамках законодательства, часто осуществляется во время крупных спортивных международных мероприятий, таких как «Тур де Франс», «Ролан Гаррос», чемпионатов и кубков мира и Европы, которые проходят во Франции. Он не направлен, в частности, против какой-либо страны и ставит своей целью поощрять спортивные честность и этику, — подчеркнули во французском посольстве.

История инцидента с обыском

В Париж сборная Беларуси прибыла 3 мая на поезде из Бордо, где провела товарищеские матчи с хозяевами предстоящего чемпионата мира. По приезде во французскую столицу все пассажиры поезда были отпущены, а багаж главного тренера Дэйва Льюиса, его помощников Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко, а также доктора команды тщательно обыскали. Обыску были подвергнуты и нападающие Егор Шарангович и Андрей Костицын. Процедура заняла около получаса.

После того как полицейским не удалось ничего найти, все были отпущены.

Министерство иностранных дел Беларуси по горячим следам сообщило, что посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. В связи с обыском у французской стороны были запрошены объяснения.

4 мая посол Франции в Беларуси Дидье Канес был вызван в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом со сборной Беларуси по хоккею на вокзале в Париже. Французской стороне заявлен решительный протест в связи с досмотром белорусских спортсменов «в унижающей человеческое достоинство форме».

4 мая в адрес Федерации хоккея Беларуси поступило официальное письмо с извинениями от руководителя оргкомитета чемпионата мира по хоккею в Париже Люка Тардифа в связи с инцидентом на вокзале «Париж Монпарнас».

Кроме того, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазел также побывал на арене, где тренируются подопечные Дэйва Льюиса, и заходил к белорусской команде. Он извинился со стороны ИИХФ и сказал, что будет разбираться в произошедшем.

Беларусь на ЧМ-2017

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В группе «А» в Кельне сыграют сборные России, США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании, Италии.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды каждой группы, худшие сборные групп на предварительном этапе утратят прописку в элитном дивизионе.

 
 
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Обыск белорусских хоккеистов в Париже проходил согласно правилам и действующим предписаниям.

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