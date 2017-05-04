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Выманившая у знакомых более $118 тыс. мошенница из Бреста проведет шесть лет в колонии
5 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста признал 25-летнюю женщину виновной в том, что она выманила у знакомых более $118 тыс., сообщила БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Надежда Некрашевич.Белоруска со своими родителями постоянно проживала в Канаде, но летом 2014 года вместе с маленьким ребенком вернулась в Брест. Женщина жила на широкую ногу, стала частой посетительницей игровых клубов, где проигрывала большие суммы. Деньги на поддержание такого образа жизни под различными предлогами брала взаймы у знакомых. В частности, доверчивым гражданам мошенница рассказывала о том, что якобы собирается открыть бизнес по просушке и реализации семян за границей. Все средства она обещала вернуть. Обманутые граждане передавали ей от $3 тыс. до $53,5 тыс. Всего от действий злоумышленницы пострадали девять человек. У восьми из них она брала деньги, у девятого - коллекционные монеты стоимостью более $7 тыс.Уголовное дело в отношении брестчанки возбудили после обращения в милицию нескольких человек. Сегодня суд Московского района Бреста признал женщину виновной по ч. 2, 3 и 4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное повторно в крупном и в особо крупном размерах) и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Также с нее взыскан причиненный ущерб семи потерпевшим на общую сумму более Br195 тыс. В ходе следствия родители подсудимой возместили ущерб одной из потерпевших. Еще один человек не заявлял исковые требования.Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-
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Обманутые граждане передавали ей от $3 тыс. до $53,5 тыс. Всего от действий злоумышленницы пострадали девять человек. У восьми из них она брала деньги, у девятого -...
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