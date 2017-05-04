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Sputnik собрал воспоминания ветеранов о Великой Отечественной войне
05.05.2017 18:15 — Разное | Sputnik Беларусь
В сюжете собраны как истории тех, кто прошел через фашистские концлагеря, и тех, кто участвовал в боях, а также воспоминания тех, чьи родители пережили войну.
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Ветераны Великой Отечественной войны поделились воспоминаниями о военных годах со Sputnik, рассказы участников боевых действий объединены в отдельный сюжет,...
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