Если сломалось кресло



Стулья и кресла более часто ломаются, чем другие предметы мебели. Но даже, если они остались целы, но издают неприятные щелканья, скрипы, что делать в этом случае? Заняться ремонтом самостоятельно или найти в своем городе мастерскую, выполняющую ремонт кресел ? Прежде чем приступать к ремонту своими руками, надо знать особенности характерных поломок. Чаще ломаются стандартные механизмы, купить их можно только в специализированных магазинах или мастерских по ремонту мебели.

Причина щелканья и устранение проблемы

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Иногда при откидывании назад кресло начинает издавать характерные щелки. Проблема заключается в креплении конструкции. Чтобы избавиться от щелканья, смазывают подвижные механические части. Если это не помогает, требуется ремонт кресел. В мастерской обычно меняют оригинальную шайбу. Иногда звуки щелканья могу издавать колеса. Нужно осмотреть все колеса и прочистить их, сломанные детали лучше заменить.

Почему кресло скрипит?

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Причин скрипа может быть несколько:

раскрутились винты крепления у механизма качания. В этом случае ремонт кресел легко решается: просто возьмите отвертку и закрутите винты. Чтобы не допустить дальнейшего раскручивания, лучше болты извлечь, закапать в проем густой клей ПВА и установить болты на место. Нельзя эксплуатировать механизм до полного высыхания клея;

лопнул сварной шов у пиастры, либо в механизме качания. Открутите сиденье и снимите пиастру;

требуется смазка металлических механизмов. Для этого нужно накапать смазку ВД-40 на проблемные места. Неприятный скрип должен исчезнуть через сутки.

Почему само поднимается и опускается сиденье?

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Иногда рычаг отказывается поднимать и опускать кресло: оно опускается, когда на него садишься, а в свободном состоянии поднимается. Это происходит из-за неисправности пневмопатрона (газлифта). Ремонту он не подлежит, его нужно заменить. Для этого нужно выкрутить регулировочный винт и поднять спинку вверх, она должна сойти с металлической направляющей. Чтобы снять г-образное устройство, соединяющее спинку с сиденьем, остается выкрутить еще два винта.

Почему не поднимается сиденье?





Причина заключается в разгерметизации газлифта, по истечении срока эксплуатации они часто перестают нормально функционировать. Чтобы провести ремонт кресел нужно купить и заменить сломанную запчасть на новую. Их можно купить мебельных магазинах: длинные газлифты для простых моделей, короткие — для солидных кресел и усовершенствованных качалок.

Почему спинка не откидывается?





Спинка должна регулироваться под удобное для вас положение. Если она перестала откидываться, вам нужно провести ремонт кресел: найти на задней стороне спинки винт, открутить его и отрегулировать угол наклона. Когда спинка чересчур расшатана, этот способ не поможет. Причиной неисправности в этом случае являются износ конструкции, соединяющей спинку с сидением или поломка газлифта, а также неплотное прилегание мест крепления механизма.

Почему кресло не качается?





Механизм качания встречается на большинстве моделей, которые похожи на «качалки». В механизме с фиксацией в прямом положении есть три регулировки. Их настраивают с помощью рычага, воздействующего на газлифт. Жесткость качания регулирует специальная пружина, она находится в передней части механизма и скрыта пружиной. Если механизм качения не работает, проводят следующий ремонт кресел: закручивают пружину для людей с большим весом, и ослабляют ее для людей с небольшим весом. Механизм качания часто перестает работать, если сорвана резьба на болте, удерживающем пружину.

Почему кресло-мешок теряет объем?





Кресла-мешки из гранулированного пенополистирола имеют один недостаток — усадку. При интенсивном использовании они значительно теряют объем, так как шарики наполнители легко прессуются. Чем меньше плотность шариков, тем быстрее уменьшается кресло. Ремонт мешков можно провести в домашних условия. Для этого нужно купить в мебельном магазине шарики и досыпать их, расстегнув молнию на чехле. Чтобы сидеть было максимально удобно, шариков должно быть не менее 2/3 от объема чехла.

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