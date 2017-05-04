Goldman Sachs: из-за Brexit Лондон может финансово «заглохнуть»

Правительство страны уже объявило, что Brexit будет проходить по «жесткому» варианту, с выходом из единого рынка и таможенного союза ЕС.

Лондон может полностью измениться и потерять статус финансового центра из-за рисков, связанных с предстоящим выходом Великобритании из состава ЕС (Brexit) — такого варианта не исключает гендиректор Goldman Sachs Ллойд Бланкфайн, передает РИА Новости .

В июне около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. По процедуре, Британия теперь должна выйти из Евросоюза весной 2019 года. Правительство страны уже объявило, что Brexit будет проходить по «жесткому» варианту, с выходом из единого рынка и таможенного союза ЕС.

«Я не думаю, что он (Лондон — ред.) полностью изменится. Он заглохнет, он может немного изменить свой курс — это зависит от многих вещей, о которых мы не подозреваем, но я знаю, что на данный момент нет никакой уверенности», — заявил Бланкфайн в интервью BBC, подчеркнув важность того, чтобы было как можно меньше барьеров для компаний сектора финансовых услуг, которые ведут торговлю Британии с ЕС.

«Великобритания обладает большой историей, конечно, в сфере финансовых услуг, управления рынками — и имеет справедливую систему, которая делает страну очень привлекательной… И если вы не можете воспользоваться доступом в ЕС из Великобритании — и никто не знает, каковы будут эти правила и условия, — тогда риск заключается в том, что будет некоторая корректировка, которая заставит некоторых сократить присутствие в Великобритании», — пояснил он.

А такая эволюция была бы очень нежелательной, следует из слов Бланкфайна. «Очевидно, что многие предпочитают сосредоточивать свой европейский бизнес в одном месте, и самом простом. Безусловно, для того, чтобы сконцентрироваться, для самой большой экономики в мире — Америки — этим местом будет Великобритания: культура, язык, особые отношения, и мы являемся примером этого», — сказал он.

В апреле Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявлял, что банкам, желающим переместить в ЕС свои операции после Brexit, может понадобиться до года для получения соответствующей лицензии (просто для продления лицензии может хватить меньше полугода). Также назывались вероятные бенефициары миграции британских банковских активов — это такие финансовые центры, как Франкфурт, Париж, Дублин и Люксембург.