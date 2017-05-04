ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси приведен в исполнение первый смертный приговор в этом году

05.05.2017 18:04 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси приведен в исполнение первый смертный приговор в этом году

dneprovec.by

Представителям кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" стало известно о приведении в исполнение смертного приговора в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова.

Его мать получила соответствующее сообщение из Гомельского областного суда.  

Это первый казненный в республике в 2017 году, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Координатор кампании Андрей Полуда полагает, что расстрелять Острикова могли в период с 13 по 29 апреля, поскольку последнее письмо из СИЗО №1, где содержался осужденный к высшей мере, было датировано именно 13 апреля, а областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29-го. Помимо этого 5 апреля матери разрешили встретиться с сыном в СИЗО. Это была их последняя встреча.

Напомним, Гомельский областной суд вынес смертный приговор 33-летнему жителю областного центра 19 мая 2016 года. Сергей Остриков был признан виновным в двух отдельных случаях изнасилования и убийства. Верховный суд оставил смертный приговор в силе.

Сейчас правозащитники пытаются уточнить информацию о судьбе еще одного осужденного к смертной казни - жителя Мозыря Кирилла Казачка,  который был признан виновным в убийстве двоих собственных детей.

Он отказался от обжалования приговора в Верховном суде, написав соответствующее заявление, в связи с чем дело было снято с апелляционного рассмотрения. Существующая практика свидетельствует о том, что очень редко смертников, у которых не осталось возможностей обжаловать приговор или получить помилование от президента, расстреливают по одному.

В камере смертников таким образом может оставаться только житель Наровли Алексей Михаленя, у которого осталась возможность обжаловать свой приговор в Верховном суде.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представителям кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" стало известно о приведении в исполнение смертного приговора в отношении жителя Гомеля...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Если сломалось кресло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика