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Умер актер из сериалов "Штрафбат" и "Солдаты"

05.05.2017 18:17 — Разное | Tut.by  
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Актер Сергей Фетисов скончался 3 мая в Орле в возрасте 64 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Орловской области.


Смерть актера была вызвана продолжительной болезнью. Орловские власти пообещали взять на себя все расходы, связанные с похоронами Фетисова, пишет Lenta.ru.

Сергей Фетисов был заслуженным артистом России. Он родился в Орле в 1952 году. На протяжении 23 лет играл в местном муниципальном театре «Русский стиль».

Среди ролей актера в кино и на телевидении такие проекты, как фильмы «Рассказы», «Копейка» и «Иуда», сериалы «Штрафбат», «Солдаты», «Ермак» и «Виола Тараканова».

 
 
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Актер Сергей Фетисов скончался 3 мая в Орле в возрасте 64 лет.

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