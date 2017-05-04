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Дэвид Линч заявил об уходе из кино
Американский кинорежиссер и создатель «Твин Пикс» Дэвид Линч заявил о своем уходе из кино. Он отметил, что лента «Внутренняя империя», которая вышла в 2006 году, останется его последним полнометражным фильмом. Об этом сообщает в пятницу, 5 мая, The Sydney Morning Herald.
«Все слишком изменилось. Многие отличные фильмы не очень хорошо проходят в прокате, а те, что наоборот, становятся успешными, я бы снимать не стал», — отметил Линч.
При этом Линч снял в качестве режиссера новый сезон сериала «Твин Пикс», возрожденного после 25-летней паузы. Премьера продолжения сериала ожидается в рамках Каннского фестиваля. А выход в эфир новых серий состоится 21 мая.
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Американский кинорежиссер и создатель "Твин Пикс" Дэвид Линч заявил о своем уходе из кино.
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