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Дэвид Линч заявил об уходе из кино

05.05.2017 18:34 — Разное | Tut.by  
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Американский кинорежиссер и создатель «Твин Пикс» Дэвид Линч заявил о своем уходе из кино. Он отметил, что лента «Внутренняя империя», которая вышла в 2006 году, останется его последним полнометражным фильмом. Об этом сообщает в пятницу, 5 мая, The Sydney Morning Herald.


kinowar.com

«Все слишком изменилось. Многие отличные фильмы не очень хорошо проходят в прокате, а те, что наоборот, становятся успешными, я бы снимать не стал», — отметил Линч.

При этом Линч снял в качестве режиссера новый сезон сериала «Твин Пикс», возрожденного после 25-летней паузы. Премьера продолжения сериала ожидается в рамках Каннского фестиваля. А выход в эфир новых серий состоится 21 мая.

Дэвид Линч четыре раза номинировался на премию «Оскар», а в 1990 году выиграл «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за фильм «Дикие сердцем». Он также известен такими фильмами, как «Малхолланд-Драйв», «Синий бархат», «Человек-слон», «Шоссе в никуда», «Твин Пикс: Огонь, иди со мной».

 
 
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Американский кинорежиссер и создатель "Твин Пикс" Дэвид Линч заявил о своем уходе из кино.

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