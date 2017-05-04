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СК: что грозит водителю, который сбил двух спасателей, тушивших пожар
05.05.2017 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Управлением Следственного комитета по Гомельской области устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадали сотрудники МЧС. Инцидент произошел на подъездной дороге к деревне Ситня на трассе граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин.
Подробности радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель управления СК по Гомельской области Мария Кривоногова.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Сотрудники Калинковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям тушили пожар, возникший в большегрузном автомобиле. Примерно в половине пятого утра водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух сотрудников МЧС в возрасте 21 и 25 лет", — сообщила Кривоногова.
По информации представителя УСК, с телесными повреждениями различной степени тяжести пострадавших спасателей доставили в больницу, где один из них — молодой человек 1991 года рождения — скончался. Его 21-летний коллега пока остается в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначено проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз.
Комментарий официального представителя УСК по Гомельской области Марии Кривоноговой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против водителя легковушки, сбившего двоих сотрудников МЧС в тот момент, когда они тушили горевшую на дороге фуру;...
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