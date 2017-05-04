|
Апелляционный комитет ФИФА отменил дисквалификацию Месси
Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную Аргентинской футбольной ассоциацией.
Нападающий Лионель Месси ранее
Апелляционный комитет отменил наказание, наложенное на Месси. Санкции сняты из-за отсутствия доказательств того, что аргентинец оскорбил арбитра, сообщает официальный
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную Аргентинской футбольной ассоциацией.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии