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Апелляционный комитет ФИФА отменил дисквалификацию Месси

05.05.2017 18:53 — Разное | Tut.by  
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Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную Аргентинской футбольной ассоциацией.


Фото: Reuters

Нападающий Лионель Месси ранее был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом ФИФА на 4 матча с участием сборной Аргентины. Форварду инкриминировали оскорбление лайнсмена, обслуживавшего матч Аргентина — Чили (1:0). Футболиста также оштрафовали на 10 тысяч швейцарских франков.

Апелляционный комитет отменил наказание, наложенное на Месси. Санкции сняты из-за отсутствия доказательств того, что аргентинец оскорбил арбитра, сообщает официальный сайт ФИФА.

 
 
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Апелляционный комитет ФИФА удовлетворил жалобу, поданную Аргентинской футбольной ассоциацией.

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