|
В Беларуси вновь дорожает топливо
В ночь на 6 мая топливо в Беларуси вновь подорожает на копейку. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали несколько не связанных друг с другом источников.
После подорожания стоимость литра AИ-92 — 1 рубль 17 копеек, АИ-95 — 1 рубль 25 копеек, АИ-98 — 1 рубль 36 копеек и стоимость дизеля ДТ-К5 — 1 рубль 29 копеек.
Отметим, что с 11 марта стоимость топлива уже
Автомобилисты отнеслись к первому и последующим подорожаниям спокойно.
Ранее владельцы автозаправочных станций
В выступлениях руководителей заправок подчеркивалось, что они заинтересованы в экономически обоснованных ценах, которые обеспечат эффективность бизнеса и поддержат достаточный объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси, говорится в сообщении концерна. Уровень цен на белорусских АЗС, позволяющий достичь этих целей, владельцы заправок определили в размере на 5−10% выше, чем в Смоленской области.
В настоящее время в долларовом эквиваленте цены на бензины класса евро-5 в Беларуси на 3−5% меньше, чем в России, следует из презентации Мозырского НПЗ. А вот дизтопливо, наоборот, на 3% дешевле в РФ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 6 мая топливо уже подорожало на пять копеек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии