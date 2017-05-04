В Беларуси вновь дорожает топливо

В ночь на 6 мая топливо в Беларуси вновь подорожает на копейку. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали несколько не связанных друг с другом источников.





После подорожания стоимость литра AИ-92 — 1 рубль 17 копеек, АИ-95 — 1 рубль 25 копеек, АИ-98 — 1 рубль 36 копеек и стоимость дизеля ДТ-К5 — 1 рубль 29 копеек.

Отметим, что с 11 марта стоимость топлива уже выросла в среднем на 4%. Раньше ходили слухи, что топливо должно в этом году подорожать примерно на 10%, а значит, это не последнее подорожание в этом году.

Автомобилисты отнеслись к первому и последующим подорожаниям спокойно.

Ранее владельцы автозаправочных станций отмечали низкую либо отрицательную рентабельность работы по итогам первого квартала 2017 года. Это стало следствием низких цен на моторное топливо, ограниченной маржинальности продаж, говорится в сообщении пресс-службы концерна «Белнефтехим» по итогам встречи с руководителями сетей АЗС.

В выступлениях руководителей заправок подчеркивалось, что они заинтересованы в экономически обоснованных ценах, которые обеспечат эффективность бизнеса и поддержат достаточный объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси, говорится в сообщении концерна. Уровень цен на белорусских АЗС, позволяющий достичь этих целей, владельцы заправок определили в размере на 5−10% выше, чем в Смоленской области.

В настоящее время в долларовом эквиваленте цены на бензины класса евро-5 в Беларуси на 3−5% меньше, чем в России, следует из презентации Мозырского НПЗ. А вот дизтопливо, наоборот, на 3% дешевле в РФ.