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На ЧМ-2017 белорусы дали бой финнам, проиграв с минимальным счетом
05.05.2017 19:19 — Разное | Ежедневник
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Сборная Беларуси сумела отойти от обескураживающего первого периода на чемпионате мира, начавшемся 5 апреля в Германии и Франции. И дала бой грозному сопернику – сборной Финляндии.
Однако одного настроя не хватило на то, чтобы подопечные Льюиса взяли первые очки в свою копилку – 2:3 в пользу скандинавов.
После первой пятиминутки, в течение которой сборная Финляндии легко дважды пробила Лаланда (отличились Ахо и Осала), казалось, для заголовка будет уместно выражение – «Это – Маннергейм, какой-то!».
Но в конце второго периода сначала Шарангович, а в начале третьего Ковыршин сделали невозможное – 2:2. Через пять минут, однако, Савинайнен реализовал большинство и сделал счет в пользу Финляндии – 2:3.
В концовке встречи белорусы пытались дожать финнов и даже перебросали их, а всего по броскам во встрече зафиксирована ничья – 24:24.
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Сборная Беларуси сумела отойти от обескураживающего первого периода на чемпионате мира, начавшемся 5 апреля в Германии и Франции. И дала бой грозному сопернику –...
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