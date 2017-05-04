Россия в буллитной перестрелке одолела Швецию в стартовом матче чемпионата мира по хоккею

Хоккеисты сборной России с победы начали 81-й чемпионат мира. 5 мая в Кельне россияне взяли верх над шведами — 2:1 (по буллитам).



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Основное время поединка завершилось вничью. Шведы агрессивнее действовали в первом периоде, они и открыли счет — Элиас Линдхольм оказался без опеки перед воротами и замкнул фланговый пас Виктора Ряска.

Второй период голов не принес, а в начале третьего россияне отыгрались — Сергей Андронов после тонкого паса из-за ворот Александра Барабанова расстрелял цель — 1:1.

В третьем периоде россияне почти в 5 раз (14−3) превзошли соперника по числу броков в створ ворот, но больше забить не смогли.

Не выявил победителя и овертайм. А в серии послематчевых буллитов успешнее оказались россияне. Шведы не сумели реализовать ни одну из трех своих попыток, а у команды России шайбу забросил форвард «Чикаго» Артемий Панарин.