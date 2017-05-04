МИД: уведомление российской стороны получили еще в апреле

Все авиарейсы между Россией и Беларусью с 15 мая переводятся в международные сектора аэропортов этих стран . Граждане третьих стран, прибывающие в Россию из Беларуси, будут проходить полноценный паспортный контроль. В то же время, для граждан Беларуси и России не предвидится никаких особых изменений при переходе границы в аэропорту, контроль по-прежнему будет осуществляться по внутренним паспортам государств.

"Официальное уведомление российской стороны о новом порядке въезда мы получили еще 21 апреля 2017 года. И, естественно, оперативно проинформировали об этом всех заинтересованных: Пограничный комитет, Таможенный комитет, Министерство внутренних дел и Министерство транспорта. Российская сторона заверила нас, что новый порядок не приведет к ущемлению свободы передвижения белорусских и российских граждан. Посмотрим, как на практике будут реализовываться эти новые подходы", — сказал Дмитрий Мирончик на радио Sputnik Беларусь.



© Sputnik / Виктор Толочко ГПК прокомментировал решение РФ ввести погранконтроль авиарейсов

Единственным изменением для граждан Беларуси и России станет обязанность сохранять посадочный талон, который будет подтверждать прилет или вылет из стран Союзного государства. В Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что в белорусских аэропортах не будет производиться пограничный контроль в отношении граждан России, Беларуси и третьих стран, которые следуют на внутренних рейсах из РБ в РФ и обратно.

Эксперты связывают данную меру с принятым в феврале 2017 года в Беларуси положением о пятидневном безвизовом пребывании в стране граждан 80 государств, включая Евросоюз и США. Это решение может затронуть интересы безопасности России, поскольку внутри Союзного государства принят режим свободного перемещения, и иностранцы могут получить возможность нелегального проникновения на российскую территорию.

Комментарий пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика слушайте на радио Sputnik Беларусь.