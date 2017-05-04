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Последние митинги Макрона и Ле Пен прошли во Франции

05.05.2017 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, будущее Франции определится во втором туре. Кандидат призвал своих сторонников добиться победы, голосуя "за контроль".

Последние митинги Макрона и Ле Пен прошли во Франции
© Sputnik Ирина Калашникова
Макрон победил Ле Пен на последних дебатах

В свою очередь Ле Пен, выступая перед избирателями, заявила о том, что предпримет все меры для обеспечения безопасности французов, в частности, запретит все исламистские организации и закроет мечети.

Уже в пятницу активисты Greenpeace устроили акцию протеста против Ле Пен, повесив растяжку на Эйфелевой башне.

Первый тур выборов главы государства прошел во Франции 23 апреля. На президентский пост претендовали 11 кандидатов, во второй тур прошли только Макрон, набравший 24,01% голосов и Ле Пен (21,3%).

 
 
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Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен провели накануне последние митинги перед вторым туром президентских выборов. Смотрите на видео, как...

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