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Последние митинги Макрона и Ле Пен прошли во Франции
05.05.2017 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, будущее Франции определится во втором туре. Кандидат призвал своих сторонников добиться победы, голосуя "за контроль".
© Sputnik Ирина Калашникова
В свою очередь Ле Пен, выступая перед избирателями, заявила о том, что предпримет все меры для обеспечения безопасности французов, в частности, запретит все исламистские организации и закроет мечети.
Уже в пятницу активисты Greenpeace устроили акцию протеста против Ле Пен, повесив растяжку на Эйфелевой башне.
Первый тур выборов главы государства
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Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен провели накануне последние митинги перед вторым туром президентских выборов. Смотрите на видео, как...
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