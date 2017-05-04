Последние митинги Макрона и Ле Пен прошли во Франции

Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, будущее Франции определится во втором туре. Кандидат призвал своих сторонников добиться победы, голосуя "за контроль".



© Sputnik Ирина Калашникова Макрон победил Ле Пен на последних дебатах

В свою очередь Ле Пен, выступая перед избирателями, заявила о том, что предпримет все меры для обеспечения безопасности французов, в частности, запретит все исламистские организации и закроет мечети.

Уже в пятницу активисты Greenpeace устроили акцию протеста против Ле Пен, повесив растяжку на Эйфелевой башне.

Первый тур выборов главы государства прошел во Франции 23 апреля . На президентский пост претендовали 11 кандидатов, во второй тур прошли только Макрон, набравший 24,01% голосов и Ле Пен (21,3%).