Минчанка, которая заплатила таксисту за поездку в десять километров 63 рубля, сама стала возить людей. Во время поездки она предлагает пассажирам поучаствовать в викторине и ответить на вопросы, касающиеся прав и обязанностей таксистов. Если пассажиры отвечают верно, поездка для них бесплатна. Таким нестандартным способом минчанка Александра решила провести ликбез для пассажиров.

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Девушка считает, что история, как она заплатила таксисту 63 рубля за 10 километров поездки, получила огромный резонанс из-за того, что каждый пассажир такси слышал или даже попадал в похожую ситуацию. Это происходит из-за того, что не все знают о своих правах.

— Я стала по вечерам изучать эту тему внимательно. Я читала комментарии к статьям, к постам… И понимала, что очень, очень много людей не знают своих прав и обязанностей в сфере такси и пассажироперевозок в целом, — рассказывает AUTO.TUT.BY Александра. — И у меня крутилась в голове идея сделать какой-то проект, который был бы направлен на ликбез в этой области. Так возникла идея стать водителем такси и поучаствовать в шоу. Всем пассажирам мы предлагаем проехать бесплатно, если они ответят на вопросы правильно. Вопросы касаются законодательства из сферы пассажирских перевозок.

Александра подошла к процессу основательно: закончила курсы таксистов, получила медицинскую справку, заключила договор с перевозчиком и сама стала возить людей. Уже в процессе обучения Александра узнала много интересных ньюансов о работе такси. Например, девушка выяснила, что таксист должен ознакомить пассажира с тарифами до поездки, но при этом шрифт, которым эти тарифы написаны на бумаге может быть любым: размытым, розовым или мелким.

— Еще один интересный ньюанс, работа таксометра. Мне казалось, это нечто допотопное. Оказалось же, что он реально фиксирует километраж. Но ввести в заблуждение пассажира с ним довольно просто: можно легально вбить в таксометр несколько тарифов: например, загородный, дневной и третий. Тарифы зависят от трех величин: цена за абонирование (посадку), цена за километр и цена за простой (в том числе на светофоре). Как пассажир я понятия не имею, какой тариф и в какой момент включил таксист. И вот сначала все хорошо: первые пара километров включены в абонирование. А потом у вас на светофоре, например, как начнут цифры прыгать! Что можно за сердце хвататься…

В процессе первого проекта девушку пассажиры узнавали, спрашивали, когда смотреть ролик про месть таксисту.

— Это не месть. Я хочу донести до широкой общественности основные нюансы работы в этой сфере, чтобы как можно больше людей знали о своих правах и обязанностях.

Кстати, девушка рассказала, что за смену заработала семь рублей. Это те пассажиры, которые не захотели участвовать в викторине. По подсчетам AUTO.TUT.BY девушка за смену заработала в девять раз меньше, чем таксист ее подвезший.

— Это их право — пассажиры вызывали обычное такси, а не меня. Я мечтала подвезти кого-то в роддом. Но не сложилось — все заказы были обычные: из дома в торговый центр, с работы в художественную школу и так далее.