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Росздравнадзор обнаружил посторонние «ингредиенты» в инъекциях, произведенных на заводах Беларуси

05.05.2017 20:01 — Разное | Ежедневник  
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Росздравнадзор обнаружил посторонние «ингредиенты» в инъекциях, произведенных на заводах Беларуси

osteoz.ru

Вслед за Россельхознадзором рекламации к белорусским продуктам предъявил Росздравнадзор.

Как сообщает РИА Новости, Росздравнадзор выявил несколько серий инъекционных препаратов, произведенных «Белмедпрепаратами» и Борисовским заводом медпрепаратов, в которых наблюдались механические частицы. Но сообщений о нежелательных реакциях, связанных с этим, не было, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее некоторые СМИ написали, что Росздравнадзор по итогам проверок в Мордовии, Вологодской области и Калининграде отзывает недоброкачественные растворы для инъекций, где якобы обнаружены стекло и посторонние механические частицы. Утром в пятницу вологодские власти рассказали об изъятии из обращения некачественного раствора для инъекций в ампулах, произведенного в Беларуси. Как отметил представитель медсанчасти завода "Северсталь", куда поступил забракованный раствор, стекла в ампулах не было.

Недоброкачественные лекарственные препараты произвели ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" и РУП "Белмедпрепараты".

Согласно опубликованным данным, в 2017 году было изъято по одной серии следующих препаратов: раствор для инъекций пентоксифиллин в Вологодской области из-за механических включений (В 5 из 80 ампул были обнаружены видимые частицы), раствор для подкожного введения кофеин-бензоат натрия в Мордовии из-за обнаружения в одной ампуле осколков ампульного стекла, а также раствор для внутримышечного и внутривенного введения гентамицин из-за двух ампул с механическими включениями в Калининградской области.

Как сообщили в Росздравнадзоре, всего за 2016-2017 годы были забракованы две серии двух торговых наименований лекарственных препаратов производства РУП "Белмедпрепараты" и 14 серий 7 торговых наименований лекарственных препаратов производства ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов". В связи с выявлением брака производителями представлены в Росздравнадзор планы корректирующих мероприятий по предотвращению вреда.

"При этом в подсистеме "Фармаконадзор" АИС Росздравнадзора отсутствуют сообщения о нежелательных реакциях, связанных с обнаружением в ампулах данных препаратов осколков стекла или иных механических включений… Структура показателей несоответствия качества лекарственных средств, изъятых из обращения за 2016 год, указывает, что среди всех изъятых недоброкачественных серий только 4% браковались по показателю "механические включения", — отметили в ведомстве.

 
 
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Вслед за Россельхознадзором рекламации к белорусским продуктам предъявил Росздравнадзор.

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