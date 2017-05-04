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ОАО "Амкодор-КЭЗ" создаст в этом году совместное предприятие с китайской компанией Sinomach

05.05.2017 19:55 — Разное | БелТА  
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5 мая, Оршанский район /Екатерина Князева - БЕЛТА/. ОАО "Амкодор-КЭЗ" создаст в этом году совместное предприятие с крупной китайской машиностроительной компанией Sinomach на своей базе в Коханово. Об этом сообщил сегодня председатель совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Александр Шакутин во время рабочего визита премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова на предприятие в Толочинском районе, передает корреспондент БЕЛТА."Мы получили по договоренности с китайской компанией Sinomach комплектацию для четырех экскаваторов, и буквально за неделю наши специалисты сами собрали эти машины. Китайцы были впечатлены. Также они проводили здесь свой аудит, оценили квалификацию наших конструкторов, производственные мощности и потенциал. Они видят, что, идя с нами в партнерство, не теряют, а выигрывают. У их корпорации нет развитой дилерской сети, а у "Амкодора" есть. Таким образом, они смогут использовать наши мощности и компетенции в своих целях, а мы сможем нарастить свои компетенции благодаря более технологичным партнерам, а также поставлять, например, гидроузлы на китайские заводы - они их все еще закупают у японцев. Так что рассчитываем в августе подписать документы о создании совместного предприятия, а с сентября пойдет активная работа", - пояснил Александр Шакутин.Сегодня премьер-министр совершил рабочую поездку в Минскую и Витебскую области, где посетил ряд предприятий, завершив визит на Оршанском льнокомбинате. "Правительству поручено рассмотреть проблемные вопросы различных секторов экономики Оршанского района. Эта поездка связана в том числе и с первыми итогами уже реализуемых проектов. Потому по маршруту поездки мы посетили Кохановский экскаваторный завод. Там налицо положительная динамика. Вовлечение предприятия в холдинг "Амкодор" с его технологическим уровнем, привлечение крупнейшей китайской корпорации машиностроения - все в совокупности дает перспективу, что в скором времени это предприятие превратится в одного из лидеров производства экскаваторной техники не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве. Предпосылки к этому есть", - выразил уверенность Андрей Кобяков.ОАО "Амкодор-КЭЗ" образовано в декабре 2013 года после покупки ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" почти 92% акций ОАО "Кохановский экскаваторный завод". Была разработана стратегия развития завода, которая включала в себя модернизацию существующего производства, проектирование и постановку на производство новых видов машин и продвижение этой продукции на новые рынки сбыта, также повышение качества сервисного обслуживания продукции. И все эти задачи выполняются. Например, за январь-март этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го объем производства в денежном выражении вырос на 36,4%. Предприятие продолжает совершенствовать существующую линейку косилок, мелиоративной техники, а также постепенно начинает загружать мощности более тяжелой техникой. Сделаны опытные образцы двух экскаваторов со стопроцентной белорусской локализацией (даже гусеничные ленты производят сами - первыми в Беларуси), сейчас идет стадия сертификации. "Разработка и постановка на производство новой сложной техники занимает от трех до пяти лет и требует от $500 тыс. до $1 млн. Но мы вложили эти средства, потому что видим перспективу специализации данного предприятия именно на экскаваторах и бульдозерах, сложной технике. И в целом каждый завод холдинга будет специализироваться под выпуск какого-то конкретного товара", - заключил Александр Шакутин.-0-
 
 
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Сегодня премьер-министр совершил рабочую поездку в Минскую и Витебскую области, где посетил ряд предприятий, завершив визит на Оршанском льнокомбинате.

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