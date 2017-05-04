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Двое могилевчан получили по 22 года лишения свободы за жестокое убийство бизнесмена

05.05.2017 20:19 — Разное | БелТА  
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Двое могилевчан получили по 22 года лишения свободы за жестокое убийство бизнесмена
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевским областным судом вынесен приговор в отношении двух могилевчан за жестокое убийство индивидуального предпринимателя. Об этом говорится в сообщении официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк, размещенном на сайте Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.Расследованием установлено что виновные 1968 и 1976 годов рождения, приехав домой к 32-летнему индивидуальному предпринимателю, избили его бейсбольной битой, а затем удушили. После совершенного убийства виновные сняли с потерпевшего золотые украшения и завладели мобильным телефоном. Общая сумма похищенного составила более Br2,6 тыс."Затем с целью сокрытия следов преступления старший из обвиняемых перевез тело в гараж, где закопал и зацементировал в смотровой яме, а орудие преступления выбросил по пути следования с места происшествия, - говорится в сообщении. - В ходе следствия отдельное внимание было уделено мотивам совершения особо тяжкого преступления. Установлено, что преступление было совершено из-за конфликта, возникшего на почве раздела совместно приобретенной недвижимости".Суд приговорил мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.207 (разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения) и п.п.12,15 ч.2 ст.139 (убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц) УК. По совокупности преступлений могилевчан приговорили к 22 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. В пользу потерпевших, которыми признаны жена и дочь погибшего, с обвиняемых взыскан моральный вред в размере Br200 тыс.Свою вину в совершенных преступлениях виновные признали частично. Приговор Могилевского областного суда в законную силу не вступил.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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