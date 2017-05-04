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Житель Оршанского района хранил дома самодельные боевые пистолет и патроны

05.05.2017 20:06 — Разное | БелТА  
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Житель Оршанского района хранил дома самодельные боевые пистолет и патроны
Фото управления ГКСЭ по Витебской
5 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Эксперты подтвердили боепригодность найденных у жителя Оршанского района самодельных пистолета и патронов. Возбуждено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области Анна Барышникова."При осмотре домовладения 49-летнего жителя Оршанского района в апреле этого года сотрудниками органов внутренних дел были обнаружены и изъяты предмет, похожий на пистолет, и девять патронов. Эксперт Оршанского межрайонного отдела комитета судебных экспертиз установил, что изъятый предмет изготовлен самодельным способом по типу пистолетов и является ручным гладкоствольным оружием калибра 5,6 мм, пригодным для производства одиночных выстрелов", - пояснила Анна Барышникова.Для определения пригодности обнаруженных патронов к стрельбе и решения вопроса о том, являются ли они боеприпасами, на базе управления комитета судэкспертиз была произведена экспериментальная стрельба. Установлено, что семь из девяти патронов изготовлены самодельным способом с использованием элементов патронов заводского изготовления. Часть из них пригодна к стрельбе и относится к боеприпасам к гладкоствольным охотничьим ружьям 16-го калибра. Оставшиеся два патрона являются боеприпасами для спортивного нарезного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм и предназначены для стрельбы по мишеням в ходе тренировок и соревнований по стрелковому спорту и биатлону.На основании заключения баллистической экспертизы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).-0-
 
Теги: Витебск
 
 
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На основании заключения баллистической экспертизы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и...

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