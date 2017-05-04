Дэйв Льюис: Матч с финнами был разделен на 2 части: первые 5 минут и следующие 55

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился впечатлениями от матча чемпионата мира-2017 против команды Финляндии (2:3).



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Матч оказался разделен на две части: первые пять минут и следующие пятьдесят пять. Начали, в общем, неплохо, но на третьей минуте почему-то остановились, позволив сопернику быстро отличиться дважды. Пришлось срочно брать тайм-аут.

— Сказали игрокам все, что думали на тот момент?

— Честно говоря, там и времени подумать не было. Главная мысль была очевидной: команда почему-то стала валиться, и нужно было срочно взять паузу, чтобы не свалилась еще глубже. Была видна нервозность, которую попросил убрать. И началась вторая часть — 55 минут, где наши парни смотрелись уже совсем иначе.

— Обе шайбы на старте пропустила пятерка Стася, что скажете?

— Что им, конечно, нужно внимательнее действовать в обороне. Но не стану связывать общее поражение с действиями тройки Стася плюс Денисова напрямую. Они отработали достаточно остро. А то, что дважды пропустили именно они, надеюсь, просто совпадение.

— Первое большинство мы получили только за пять минут до третьей сирены, о чем это говорит?

— Обычно численное преимущество чаще получает та команда, которая больше владеет шайбой. Стоит признать, что сегодня ею была все же команда Финляндии.

— Лаланд доказал, что он по праву «номер один»?

— Вполне. В том числе во многом и благодаря его действиям после неудачного старта нам удалось вернуться в игру. А это один из основных компонентов, которые я ожидаю от вратаря — дать возможность команде остаться в игре.

— После трудного поединка завтра свидание с чехами…

— Мы уже разобрали немало матчей с участием сборной Чехии. И я сейчас останусь на вечерний поединок наших субботних соперников с канадцами — только сменю парадный костюм на повседневный. Вообще стиль чешской команды чем-то напоминает финский. Но главное, чтобы, покинув сегодня арену, наши парни забыли пятничную неудачу и спокойно готовились к завтрашней игре.