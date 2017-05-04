Жителя Ганцевичей оштрафовали за оскорбление сотрудника ГАИ в групповой беседе Viber

На 1150 рублей оштрафован житель Ганцевичей за оскорбление сотрудника ГАИ в Viber. Суд признал его виновным в умышленном унижении чести и достоинства личности, выраженном в неприличной форме, нанесенном в публичном выступлении, сообщает ГАИ Брестской области .

В начале февраля этого года сотрудник ГАИ получил от знакомых сообщение о том, что в групповой беседе, созданной в мессенджере Viber, в его адрес поступили оскорбительные высказывания. Зайдя в беседу, инспектор убедился в сказанном. Сообщается, что в групповой беседе на тот момент состояли 144 человека.

Инспектор ГАИ обратился в суд. 3 мая 2017 года местный житель 1988 года рождения предстал перед судом. Изучив все материалы дела, суд признал его виновным. На основании ч. 2 ст. 189 УК Республики Беларусь мужчине назначено наказание — штраф в размере 1150 рублей.