﻿ Жителя Ганцевичей оштрафовали за оскорбление сотрудника ГАИ в групповой беседе Viber. 21.by
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Жителя Ганцевичей оштрафовали за оскорбление сотрудника ГАИ в групповой беседе Viber

05.05.2017 17:24 — Разное | Tut.by  
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На 1150 рублей оштрафован житель Ганцевичей за оскорбление сотрудника ГАИ в Viber. Суд признал его виновным в умышленном унижении чести и достоинства личности, выраженном в неприличной форме, нанесенном в публичном выступлении, сообщает ГАИ Брестской области.

В начале февраля этого года сотрудник ГАИ получил от знакомых сообщение о том, что в групповой беседе, созданной в мессенджере Viber, в его адрес поступили оскорбительные высказывания. Зайдя в беседу, инспектор убедился в сказанном. Сообщается, что в групповой беседе на тот момент состояли 144 человека.

Инспектор ГАИ обратился в суд. 3 мая 2017 года местный житель 1988 года рождения предстал перед судом. Изучив все материалы дела, суд признал его виновным. На основании ч. 2 ст. 189 УК Республики Беларусь мужчине назначено наказание — штраф в размере 1150 рублей.

 
 
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Суд признал его виновным в умышленном унижении чести и достоинства личности, выраженном в неприличной форме, нанесенном в публичном выступлении.

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